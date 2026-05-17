花蓮七星潭賞疊石藝術 攝影拍短影音創作拿獎金

2026太平洋國際疊石藝術季在七星潭開展，展期至6月30日，疊石攝影比賽、短影音創作競賽總獎金各為10萬、6萬元，分別在5月27日、31日前截止，歡迎有興趣者把握機會參與。

花蓮縣政府觀光處表示，在七星潭藍天廣場開展的太平洋國際疊石藝術季，融合自然地景、療癒美學與國際交流，不僅吸引國內外藝術家齊聚東海岸，更邀請全民透過鏡頭捕捉太平洋邊的疊石之美。

展區特別設置太陽能燈飾作為夜間照明，讓疊石作品在日夜之間展現不同風貌，打造全天候不間斷的藝術體驗；活動期間更安排每週六、日下午定時導覽，並推出打卡抽獎、疊石短影音創作競賽及攝影比賽等多元活動。

花蓮縣政府觀光處指出，此次藝術季規劃系列活動「疊石攝影比賽」，總獎金高達新台幣10萬元，徵件內容包含七星潭疊石作品、星空、地景互動畫面，不論是星空下的疊石剪影、海浪拍打中的平衡藝術，都歡迎在5月27日前投稿參加。

而「疊石短影音創作競賽」總獎金6萬元，則在5月31日前截止投稿，格式採用現今常用的9比16直式短影音拍攝，鼓勵民眾以創意影像方式，拍攝藝術作品展示、現場活動紀錄、親子體驗過程，以及大自然與藝術融合的精彩畫面，透過社群分享，讓更多人認識花蓮。更多詳情可上臉書（Facebook）搜尋「太平洋國際疊石藝術季」查詢。