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運動i台灣碧砂漁港健走 謝國樑：打造遊艇港結合購物中心、飯店

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
運動i台灣2.0基隆中正區社區全民健走今天登場，吸引逾千民眾參加，市長謝國樑主持鳴槍起走儀式。記者游明煌／攝影
運動i台灣2.0基隆中正區社區全民健走今天登場，吸引逾千民眾參加，市長謝國樑主持鳴槍起走儀式。記者游明煌／攝影

運動i台灣2.0基隆中正區社區全民健走今天登場，吸引逾千民眾參加，市長謝國樑主持鳴槍起走儀式，與民眾一同迎著海風健走，展現滿滿活力。

謝國樑說，今天健走的地點是未來亞果八斗子遊艇港及附屬購物中心、飯店的所在地，將是未來東北角最熱門景點，成為基隆觀光新亮點。

健走在碧砂漁港前海功號旁集合，隊伍自北寧路海功號前起走，沿著環港街前行，途經海科館區域探索館後折返，沿途可欣賞港灣景色與海岸風光，不少民眾邊走邊拍照，也有親子家庭、小朋友與長輩攜手同行，展現全民運動的熱絡氛圍。

基隆市體育會理事長鄭錦洲表示，今天人非常多，大家來運動，活動由基隆市體育會與基隆市中正區公所主辦，並由中正區體育會承辦，謝國樑也與現場來賓一同跟著教練伸展、擺動身體。

謝國樑說，今天健走的地點是未來亞果八斗子遊艇港及附屬購物中心、飯店的所在地，打造全台最大的遊艇港，將是未來東北角最熱門景點，市府會努力做好，成為基隆觀光新亮點。

基隆市政府去年12月與亞果遊艇集團簽約啟動八斗子遊艇港招商案，採ROT與BOT混合模式推動，投資金額逾20億元，帶動遊艇產業發展，將打造全台最大的遊艇碼頭，有200個房間飯店、3千坪商場及海上旅遊的多功能基地，成為東北角重要觀光與海洋亮點。

亞果遊艇集團今年5月取得基隆八斗子遊艇港招商案最優申請人後，與市府完成簽約，宣告遊艇碼頭建設案展開，將會分三區階段式重新開發改建，第一區今年動工，1年後完成新碼頭建造，並開始後續招商等相關程序規畫。

遊艇碼頭將結合遊艇休閒、觀光商業、飯店服務與城市公共空間的複合型發展基地，希望帶動遊艇產業的發展。

運動i台灣2.0基隆中正區社區全民健走今天登場，吸引逾千民眾參加，市長謝國樑主持鳴槍起走儀式。記者游明煌／攝影
運動i台灣2.0基隆中正區社區全民健走今天登場，吸引逾千民眾參加，市長謝國樑主持鳴槍起走儀式。記者游明煌／攝影

運動i台灣2.0基隆中正區社區全民健走今天登場，吸引逾千民眾參加，市長謝國樑主持鳴槍起走儀式。記者游明煌／攝影
運動i台灣2.0基隆中正區社區全民健走今天登場，吸引逾千民眾參加，市長謝國樑主持鳴槍起走儀式。記者游明煌／攝影

謝國樑 基隆 碧砂漁港

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