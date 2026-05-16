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李孟諺：花蓮光復淹水狀況與堰塞湖無關 不須恐慌

中央社／ 花蓮縣16日電

花蓮光復地區昨天因雨淹水，行政院顧問李孟諺今天視察表示，2處淹水狀況分別是施工缺口及內水排水不良問題，都與堰塞湖無關，初步巡視後排水狀況良好，民眾不必恐慌。

李孟諺身兼馬太鞍溪堰塞湖災害復原重建副執行秘書，今天下午視察光復地區，他表示，昨天淹水的東富村阿陶莫部落，因花蓮縣府正在進行瑪達娜溪施工，設有鋼板樁防止馬太鞍溪水倒灌，預留一處7公尺施工進出口，可能因溪水上升太快，從缺口處倒灌，造成1戶住家淹水。

李孟諺說，會請縣府儘快防堵，將施工進出口補齊，不要形成缺口。

另外，位在林田幹道的佛祖街一帶也有淹水災情。李孟諺說，堰塞湖災情後，很多農田淤土高達3至4公尺，雖有太空包與沙包防護，仍有淤土流入側溝造成排水不良，屬於內水排水不良的積淹水。

李孟諺表示，目前佛祖街一帶農田正由農業部辦理徵收作業，現階段由花蓮縣府及國土署進行水溝清淤，加強沙包堆置，防止淤土再次流到水溝。

李孟諺強調，這次淹水與堰塞湖無關，不用因為看到淹水畫面就恐慌，中央政府、花蓮縣府及光復鄉公所會共同努力，解決區域性問題。

花蓮縣府建設處長鄧子榆表示，針對瑪達娜溪下游的鋼板樁，會再往上游延伸打設100多公尺，防止上游溪水倒灌。

李孟諺 馬太鞍溪 堰塞湖

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