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基隆仁愛市場冷氣全換新明恢復營業 汰換226台送風機不熱了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆仁愛市場冷氣全換新明恢復營業，汰換226台送風機不熱了。記者游明煌／攝影
基隆仁愛市場冷氣全換新明恢復營業，汰換226台送風機不熱了。記者游明煌／攝影

基隆仁愛市場被稱為「基隆人的廚房」，是許多觀光客到基隆必訪的美食地點，但冷氣老舊引發抱怨，市府花費4千萬汰舊換新空調設備，2樓休市2個月。更新改善工程如期完成　17日起開放攤商進場整備、恢復營業。

仁愛市場1樓主要販售生鮮蔬果，2樓是美食、雜貨、日式料理、自助餐、熱食、牛肉麵店等，有不少網紅名店，經常大排長龍，是市民日常採買及觀光消費的重要場域。但過去2樓空調設備已使用30多年，冷房效能、通風品質及整體舒適度不佳，引發怨言，空調改善後有助於提升市場降溫效能、空氣流通及購物環境品質。

今上午市長謝國樑在主委王泓四陪同下到仁愛市場關心工程進度，他說，感謝配合休市的攤商及施工單位，歡迎大家在開放後能夠來仁愛市場感受煥然一新的改變。

市府產發處長蔡馥嚀表示，已完成226台送風機汰換、冰水主機拆除更新、冷卻水塔汰換、保溫管線更換及室外冷卻水管更新等主要項目，並已完成主機及管線試機測試，目前均可正常運作。此次機組更新後將大幅提升28.6%節能效能，且一年更可節省約57萬度的用電量，更可大幅減少約27萬CO2e的碳排量。

市府也同步進行天花板、管線及公共通道清潔與消毒作業，進一步整理市場環境，攤商可依自身整備情形彈性恢復營業。明天開放攤商進場後，後續主機機房仍有部分細節工程、測試調整及收尾作業，皆不會影響攤商營業。

基隆仁愛市場冷氣全換新明恢復營業，汰換226台送風機不熱了。圖／基隆市政府提供
基隆仁愛市場冷氣全換新明恢復營業，汰換226台送風機不熱了。圖／基隆市政府提供

基隆仁愛市場冷氣全換新明恢復營業，汰換226台送風機不熱了。記者游明煌／攝影
基隆仁愛市場冷氣全換新明恢復營業，汰換226台送風機不熱了。記者游明煌／攝影

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