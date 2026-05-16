台東最強海灘派對東浪嘉年華登場！沙排、音樂、風箏秀一次玩翻

東海岸夏天最熱鬧的海灘派對「2026東浪嘉年華」，今在台東杉原灣海水浴場熱鬧登場，一早由莿桐部落耆老帶領祈福儀式，向大海敬拜、祈求活動平安順利，也正式替為期兩天的海陸音樂盛會揭開序幕。現場除了沙灘排球賽事打得火熱，晚間更有楊乃文、周湯豪、安心亞、孫淑媚、麋先生及泰國人氣樂團SLAPKISS等14組藝人輪番開唱，讓杉原灣從白天一路嗨到深夜。

今天上午雖然天氣炎熱，但仍吸引不少民眾提早湧入會場，不少遊客直接穿著拖鞋、拿著野餐墊坐上海灘，感受東海岸特有的海風與音樂氛圍。沙灘排球公開賽同步登場，共有42支隊伍參賽，選手們在烈日與海風中奮戰，場邊觀眾則不時爆出歡呼聲，氣氛相當熱烈。

活動除了沙排賽，也首度加入沙灘拔河，不少民眾看得直呼「超有臨場感」，有人甚至跟著場邊一起吶喊加油。現場還規劃海洋市集、大型宇宙主題風箏展演，不少親子家庭一待就是整天，小朋友追著大型風箏奔跑，大人則忙著拍照打卡。

最受期待的還是晚間沙灘音樂會，主辦單位邀來14組人氣歌手與樂團接力演出，其中包括搖滾女聲楊乃文、「最帥學長」周湯豪、金曲樂團麋先生，以及首次來台演出的泰國人氣樂團SLAPKISS。舞台搭配海浪聲與夜晚星空，也讓不少遊客直呼，「這種氣氛只有台東才有」。

副縣長王志輝表示，東浪嘉年華多年來已成為台東代表性的夏季活動，希望透過音樂、運動與海洋體驗，讓更多人看見台東海岸魅力，也帶動地方觀光與人潮。

由於活動吸引大量人車，縣府也呼籲民眾盡量搭乘接駁車前往。現場未提供汽車停車位，民眾可將車停放在馬亨亨大道周邊，再轉乘接駁車進入杉原灣。接駁車從今天開始營運，晚間演唱會結束後也將持續疏運到人潮散場為止。