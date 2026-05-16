基隆捷運利多助青年成家 謝國樑將透過捷運聯開規畫「類國宅」

基隆捷運規畫為基隆市房市帶來利多，房價也不斷上漲，許多年輕人買不起房，有議員建議市府應多推社宅興建計畫。市長謝國樑則表示，目前社宅營運模式住戶住滿6年後就必須搬走，理想的社宅政策應該要像過去的「國宅」一樣讓民眾有自己的家，將透過捷運聯開規畫「類國宅」，解決青年買房的問題。

基隆房仲業者認為，基隆房價漲主要因房價比雙北市親民，吸引雙北民眾來基隆買方，加上基隆捷運建設是大利多，雙北來購屋的人增多，讓建商更有意願到基隆推案，市場需求帶動房市熱絡。

議員陳冠羽日前在議會質詢說，2010年起，基隆出生人數便降至死亡人數以下，「生不如死」已是趨勢，今年1月總人口數基隆已跌破36萬人。市府應正視人口結構惡化帶來的不良影響，讓青年買得起房子、生得起小孩，從根本上解決「國安問題」。

陳冠羽表示，基隆目前除中央住都中心正在七堵區興建的「光明安居」社宅外，都沒有新的社宅興建計畫，市府都沒推其他社宅，他以南投縣與桃園市社宅政策為例，南投縣2021年就興建青年住宅，以低於市價方式賣給青壯年及即將生育的家庭；桃園市則是透過機場捷運聯開案取得的公共空間，打造青年可負擔住宅。

謝國樑說，他認為目前的社宅營運模式，住戶住滿6年後就必須搬走，無法提供民眾安定的成家需求。未來基隆捷運是重要建設，市府也推動捷運聯開，理想的社宅政策應該要像過去的「國宅」一樣，讓民眾能夠自己買的真正有一個家，不必有時間壓力要搬離。

謝國樑表示，市府將研議規畫基隆捷運聯開案分回的空間，規畫成類似國宅的青年住宅，讓民眾能夠擁有穩定、安心的住宅環境，具體做法要再研議。