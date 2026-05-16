花蓮光復重災區又淹 災民嘆二度傷害快崩潰

花蓮光復鄉佛祖街、阿陶莫部落，昨天又現淹水災情，12戶緊急撤離。縣府今天一早會勘，建設處長鄧子榆表示，昨天短時強降雨造成瑪達娜溪上游水量很大，水排不出去溢流，佛祖街則是林田幹線的尾端排水不及造成，將增設鋼板樁防護，並與國土署研議強化排水能力。

花蓮昨天午後下起大雨，去年洪患重災區佛祖街、阿陶莫部落又淹，讓短短8個月再度受災的居民直呼是「二度傷害」，一名部落居民表示，從去年923堰塞湖洪災後，每天都睡不好，一下雨就會很擔心，昨天再度淹水，真的快要崩潰。

昨天災後，出身光復的議長張峻第一時間趕回家鄉了解災情，與縣議員蔡依靜、水利署、縣府、鄉公所等單位到災區、避難所關切，請求相關單位務必在颱風季前做好補強、改善缺失，讓光復受災情況降到最低。

行政院公共工程會昨指出，阿陶莫部落淹水是因瑪達娜溪支流受短延時強降雨造成局部淹水，佛祖街初判是雨水無法順利排出聯外水路導致積淹；國土署說明，雨水下水道排水系統運作正常，未造成市區淹水，已請縣府持續辦理相關排水路清淤、搶險及修繕。

花蓮縣府建設處長鄧子榆今天到災區勘查，他說，瑪達娜溪正由縣府代為執行背水堤工程，在堤防未完成前，打設兩排鋼板樁避免大水從馬太鞍溪倒灌，但昨天短延時強降雨下在海岸山脈，瑪達娜溪上游大水往下流，下游水位也高，排不出去才從沒有鋼板樁防護且地勢較低窪的區域溢流；佛祖街則因短時間下大雨，林田幹線尾端排水不及淹水，昨晚6時後水就退去，表示排水系統正常。

鄧子榆表示，今天到光復勘查，確認致災原因及情況，以利後續改善。瑪達娜溪將增設鋼板樁延長防護範圍，林田幹線則因去年堰塞湖洪災改變地形地貌，承受豪大雨的能力降低，會與國土署研究如何強化排水系統。

他說，背水堤工程預計11月底完成，目前進度都超前，但正值汛期豪雨帶來不確定性，今天已提醒廠商，加緊施工同時也要注意豪大雨的緊急應變措施。