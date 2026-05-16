宜蘭南館市場買菜自備塑膠袋 集點換買菜金再抽抵用券

為推動傳統市場塑膠袋減量，宜蘭縣政府與市公所合作推出「買菜袋著走」，本月20日起，到南館市場地下室消費，達成2項限定行動就可獲得1點，集滿40點可兌換20元買菜金，還有機會抽中現金抵用券。

代理縣長林茂盛今天宣布，5月20日起到11月20日，半年時間內到南館市場地下室消費，消費者達成 「自備購物袋」、「選購裸賣商品」或「不額外索取塑膠袋」三項行動中的任兩項，即可獲得集點貼紙1點，同一攤位每人每天限領1點，集滿4點可兌換20元買菜金，在合作攤商折抵消費，並有機會抽中100到1000元不等的市場現金抵用券，希望民眾共同響應減塑行動。

林姓婦人是南館市場常客，經常到市場採買肉類和蔬果。她說，本來就有買菜隨身攜帶購物袋的習慣，這個活動可以減少塑膠袋用量，很樂意配合。

宜蘭縣政府環保局表示，從前年起陸續在羅東民生市場、宜蘭市綠九市場推動減塑，希望降低傳統市場塑膠袋用量。今年擴大辦理，攜手市公所與南館市場地下室攤商推出「買菜袋著走！南館減塑集點趣」，合作攤商不會主動提供塑膠袋，鼓勵民眾自備，目的是促成消費者行為改變，從源頭減少塑膠袋的使用。

環保局表示，市場也設置「袋來幸福箱」二手袋循環站，有需要的民眾可以自行取用，民眾也可將家中用不到的乾淨袋子拿來回饋，讓資源循環再利用。