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天熱戲水人潮增 基隆大武崙沙灘、海興游泳池救生員即起駐點

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
天熱戲水人潮增，基隆大武崙沙灘、海興游泳池救生員即起駐點。圖／基隆市政府提供
天熱戲水人潮增，基隆大武崙沙灘、海興游泳池救生員即起駐點。圖／基隆市政府提供

隨著天氣漸暖，海域戲水人潮增加，基隆市政府即起在大武崙沙灘及海興游泳池設置專業救生員駐點，至10月31日止，救生員執行水域巡查、警戒、救援待命及安全宣導。其中，海興游泳池為今年首次導入專業救生團隊進駐，強化親水場域安全管理。

市府表示，海興游泳池及大武崙沙灘皆為基隆熱門濱海遊憩景點，但海域環境具有開放性與變化性，潮汐、浪況、水流及天候都可能影響遊憩安全。設置救生員駐點，主要是為了加強巡查、及早發現風險、即時提醒與提供協助，降低水域意外發生機率。

市府提醒，民眾前往海邊活動時，仍應主動留意自身體力、同行親友狀況、現場海象及救生員指示，並掌握「先觀察、再下水；有疑慮、先詢問」原則。家長帶孩童戲水時，也應隨時注意孩童動向，讓孩童保持在視線及可即時照看的範圍內。

市府產業發展處處長蔡馥嚀表示，救生團隊將依現場海象即時調整警戒範圍，並透過廣播提醒民眾注意潮汐、浪況及自身安全。若遇風浪較大、離岸流明顯或天候不穩等情形，現場人員也會適時提供安全建議，協助民眾避開高風險時段與區域。

大武崙沙灘及海興游泳池現場提供救生衣免費借用服務，歡迎有需要的民眾取用。市府提醒，從事水域活動時可優先穿著救生衣，提升自身安全防護；使用後也請記得歸還並愛惜使用。

蔡馥嚀說，救生員進駐是提升現場應變與安全提醒量能，並非代表所有風險都能完全避免。海域安全需要市府、救生團隊與民眾共同維護，第一道防線仍是民眾自身的警覺與預防意識。市府將持續強化巡查、救生駐點及安全宣導。

天熱戲水人潮增，基隆大武崙沙灘、海興游泳池救生員即起駐點。圖／基隆市政府提供
天熱戲水人潮增，基隆大武崙沙灘、海興游泳池救生員即起駐點。圖／基隆市政府提供

天熱戲水人潮增，基隆大武崙沙灘、海興游泳池救生員即起駐點。圖／基隆市政府提供
天熱戲水人潮增，基隆大武崙沙灘、海興游泳池救生員即起駐點。圖／基隆市政府提供

天熱戲水人潮增，基隆大武崙沙灘、海興游泳池救生員即起駐點。圖／基隆市政府提供
天熱戲水人潮增，基隆大武崙沙灘、海興游泳池救生員即起駐點。圖／基隆市政府提供

基隆 海興游泳池 游泳池

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