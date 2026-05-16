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風雨影響白葉枯病現蹤 台東農改場拉警報籲農友防範
梅雨季節天氣陰晴不定，風雨影響，台東區農業改良場監測到台東稻田出現白葉枯病，呼籲農友加強巡視田區，如疫情擴大將影響產量。
農業部台東區農業改良場今天在官網發出警報，目前台東地區水稻生長多已進入抽穗期，適逢梅雨季節來臨，天氣陰晴不定，午後或晚間常有小雨或陣雨發生，根據台東農改場水稻疫情監測發現，台東水稻田已零星出現白葉枯病罹病徵狀。
台東區農業改良場表示，白葉枯病為水稻流行病，此病的發生受氣候影響，如氣候適合，短時間內即可能爆發疫情，台東農改場籲請農友加強巡視田區，確實做好防治措施。
台東區農業改良場表示，白葉枯病受風雨影響大，強風造成葉片摩擦產生傷口，有利病原細菌感染，而雨水、露水有利於病原菌滋生，常在葉緣會形成菌泥，隨雨水飛濺或人員田間走動傳播。
白葉枯病感染後沿葉緣產生黃白色條斑，條斑周緣形成波浪狀，病斑乾枯後向內捲曲，為白葉枯病主要病徵，農友若有防治相關問題，可洽台東農改場植物保護研究室（089-325015）。
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