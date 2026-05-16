風雨影響白葉枯病現蹤 台東農改場拉警報籲農友防範

基隆捷運規畫為基隆市房市帶來利多，房價也不斷上漲，許多年輕人買不起房，有議員建議市府應多推社宅興建計畫。市長謝國樑則表示，目前社宅營運模式住戶住滿6年後就必須搬走，理想的社宅政策應該要像過去的「國宅」一樣讓民眾有自己的家，將透過捷運聯開規畫「類國宅」，解決青年買房的問題。

2026-05-16 14:46