台東卑南溪口「巨無霸沉箱」卡多年 縣府重啟工程拚年底完工

台東卑南溪出海口2顆數百公噸造價4千餘萬元的「沉箱」，製造完成後，因富岡漁港海底沉箱基座工程延宕，致使沉箱仍未安置定位，去年遭審計室糾正後，縣府上月找到工程團隊，近日開始施工，要將其拖至港外放置，預計年底前完成。

縣府表示，在追加2億5千萬元預算後，上月找來新工程團隊，現由新加坡、台北港駛來挖土船開始施工、開挖沉箱底下沙石並將其拖至海中投放，預計於年底前完成，屆時富岡港靜穩度會更好、船隻出入可更平穩安全。

2015及2016年富岡漁港堤防先後遭蘇迪勒與莫蘭蒂颱風打壞後，縣府向中央爭取近5億元經費整修擴建碼頭，並在卑南溪出海口建造2座長25公尺、寬30公尺、高9.5公尺，造價4千餘萬元重達逾百噸的沉箱，作為港區外海消波及穩定工程的重要設施。

不過，沉箱雖早已完成製作，卻因海底基座工程延宕，加上施工困難度高，導致多年無法安置定位，只能長期停放在卑南溪出海口，去年更遭審計室糾正，要求縣府檢討改善。

縣府指出，為解決多年懸而未決的問題，今年重新檢討工程內容並追加預算，上月順利找到新的工程團隊接手，目前已進入實際施工階段。施工單位正利用大型挖土船開挖沉箱下方沙石，後續再將重達數百公噸的沉箱拖帶至港外定位投放。

縣府強調，整體工程若順利完成，未來可有效降低港內湧浪，提升富岡漁港靜穩度，讓漁船及交通船進出更加安全平穩。

不少地方居民與船運業者也相當關心工程進度。有漁民表示，富岡港遇到東北季風時浪況明顯，船隻停泊經常晃動，希望工程完工後，能減少漁船碰撞及靠港風險。也有民眾認為，富岡港是遊客前往離島的重要門面，若港區環境與安全提升，不僅對觀光有幫助，也能讓旅客搭船時更加安心。

地方人士則表示，沉箱長年擱置確實讓外界質疑公帑使用效率，如今縣府重新整合工程並推動復工，盼能如期如質完成，徹底解決問題，避免多年建設再度閒置。