台東森林公園門票「從80元變免費」原因曝光！議員點破關鍵

台東市知名觀光休閒景點森林公園政策出現重大轉彎。縣府宣布，自5月1日起全面取消入園及停車收費，改為免費開放，讓民眾與遊客可自由進入這片城市綠地。不過，政策從「收費調整」到「全面免費」的轉折，也引發外界討論與議員質疑，認為縣府應有更完整的配套與長期規畫。

台東縣農業處長許家豪表示，森林公園自2017年起實施收費制度，當時經內部多次討論後，考量園區維護與聘用約3、40名人力，基於使用者付費及收支平衡原則，初期收取每人30元入園費。

他指出，然而疫情期間遊客量大幅下降，整體收支長期未達標準，營運壓力增加，也影響人力調度與薪資結構。去年7月再將門票調整至80元，希望改善財務狀況，但入園人數並未如預期回升，反而出現下降趨勢。

經整體評估後，縣府認為收費制度未能有效提升營運效益，也增加管理成本，因此決定調整策略，自今年5月1日起全面取消入園及停車收費，改採免費開放方式，期望吸引更多民眾與觀光客進入園區，提升使用率與觀光效益。

不過，此一政策轉變也在議會引發討論。議員黃治維在定期會中質詢指出，縣府在短時間內從30元調升至80元，如今又全面取消收費，政策反覆恐讓民眾無所適從，也可能引發審計單位後續檢視。

他質疑，森林公園是否應該以收費或免費為核心問題並非關鍵，「重點不是收不收費，而是有沒有吸引力。」他指出，森林公園雖占地達280公頃，但若缺乏新的亮點與行銷規畫，即使免費開放，仍可能無法有效提升人潮。

黃治維強調，縣府投入大量人力進行園區維護與植栽管理，但若未同步思考活動策展、景觀更新與遊憩設計，長期而言入園人數恐難維持成長。他建議縣府應重新檢視整體發展方向，提出更具吸引力的規畫，而非僅在收費制度上調整。

對此，縣府則表示，取消收費是基於整體營運與使用效益評估後的調整，未來也將持續優化園區管理與環境品質，提升民眾休憩體驗。