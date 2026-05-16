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深耕台東教育一甲子 錫質平神父遷葬引地方追思

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣大武鄉南興村公墓工程已進入最後階段，昨將創辦公東高工的已故錫質平神父墓地起掘撿骨作業，吸引不少地方教友到場關心，眾人在現場低聲祈禱，盼整體工程平安順利完成。圖／讀者提供
台東縣大武鄉南興村公墓工程已進入最後階段，昨將創辦公東高工的已故錫質平神父墓地起掘撿骨作業，吸引不少地方教友到場關心，眾人在現場低聲祈禱，盼整體工程平安順利完成。圖／讀者提供

台東縣大武鄉南興村公墓長年面臨墓地飽和問題，不僅影響族人安葬需求，也讓祭祖空間日益不足。為改善傳統公墓環境，大武鄉公所推動多年公墓改善計畫，將原有墓區朝「公園化生命園區」方向轉型，目前工程已進入最後階段。昨將創辦公東高級工業職業學校的已故錫質平神父墓地起掘撿骨作業，吸引不少地方教友到場關心，眾人在現場低聲祈禱，盼整體工程平安順利完成。

南興公墓改善工程推動至今，相關作業陸續展開，而最受地方關注的，便是長年深耕台東偏鄉教育、創辦公東高工的錫質平神父墓地遷移作業。由於神父對台東技職教育與地方人才培育貢獻深遠，許多地方居民及教友至今仍相當感念，不少人特地到場陪伴與祝禱。

先前也有民間團體出面，希望能保留神父墓地原址，作為後人追思紀念空間，避免進行起掘作業，一度引發地方討論與關注。經過多方協調後，天主教白冷會最終表示，尊重大武鄉公所原定工程規畫，同意依既定期程辦理，以免影響整體公墓改善進度。

值得注意的是，工程人員在進行起掘撿骨過程中，也陸續發現多具「蔭屍」情形，讓現場人員相當意外。由於南興地區氣候潮濕，加上土壤環境特殊，部分遺體多年後仍未完全腐化，不僅增加作業難度，也反映傳統公墓長年存在的環境問題。

地方人士表示，幸好鄉公所積極推動公墓改善工程，才能及早發現並妥善處理相關狀況，讓往生者獲得更完善安置，也讓家屬更加安心，真正達到讓故人安息的目的。

南興村長王璽盛透露，目前規畫先將錫質平神父與地方頭目暫時安置於同一櫃位，待生命園區完工後，將再與建築團隊、鄉公所及白冷會研議，未來不排除設置紀念館或紀念碑，作為地方追思與紀念錫神父貢獻的重要象徵。

神父 台東 公墓

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