花蓮光復鄉淹水 國土署：協助縣府強化防汛整備

花蓮光復地區午後大雨，因瑪達娜溪排水不及，導致光復鄉東富村12鄰及佛祖街淹水。內政部國土管理署今天表示，持續掌握花蓮縣光復鄉排水系統運作情形，後續將請花蓮縣政府持續辦理相關排水路的清淤、搶險及修繕作業，強化防汛整備量能。

花蓮光復鄉今天因對流雲系發展旺盛，部分區域出現局部積淹水情形。國土署晚間透過新聞稿表示，已與花蓮縣政府保持聯繫，持續掌握花蓮縣光復鄉排水系統運作情形，並會同花蓮縣政府人員前往現場巡查。

針對此次降雨，國土署指出，整體雨水下水道排水系統運作正常，未造成市區淹水，另農業重災區部分，雖有局部地區產生積淹水，不過雨勢稍歇後，積水已逐漸消退，尤其是已完成清淤的佛祖街272巷改善最為明顯；明天將會同花蓮縣府會勘，加強農業重災區的疏浚清淤導水作業。

國土署補充，已在「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算－水利設施」項下編列經費，補助花蓮縣政府辦理雨水下水道及其他排水系統清淤、搶險及修繕工程，並協助後續雨、污水下水道系統建設，以提升整體排水效能及防洪韌性。

國土署指出，後續也將請花蓮縣政府持續辦理相關排水路的清淤、搶險及修繕作業，強化排水系統排水能力及防汛整備量能，持續督導地方加強巡查及維護工作，維護民眾生命財產安全。