光復鄉昨天大雨淹水 居民預防性撤離

花蓮昨中午過後下起大雨，去年光復鄉洪災的重災區佛祖街、阿陶莫部落都再淹水，社區巡守隊緊急出動協助預防性撤離，部落青年也四處拍攝影像，不斷透過網路更新淹水訊息，提醒鄉民注意。

花蓮大雨造成台九線蘇花公路一六三公里處崇德隧道北口路段上邊坡出現泥瀑，蘇花和仁到崇德段實施預警性封路，只出不進，光復鄉八個月前才慘受洪水蹂躙，昨溪水隨雨勢逐漸高漲，觸動村民敏感神經。

馬太鞍溪跨部落青年聯盟等在地部落青年拍下部落淹水照片、影片，持續更新各地淹水情況，包括佛祖街淹水有車輛拋錨，東富路十三巷一度淹水約三十公分到小腿肚等，以及有人員已撤離到光復鄉公所等訊息，提醒族人注意。

洪災過後，當地花蓮溪支流的麗太溪、瑪達娜溪、利哈岸溪及羅莫溪等多條縣管河川正施作排水工程。議員蔡依靜說，瑪達娜溪正進行背水堤工程，因為瞬間強降雨，水排不出去，流向阿陶莫部落十二鄰，該處有六戶面臨淹水危機，部落巡守隊已自主協助預防性撤離，昨也要求縣府趕快進場協助。

建設處長鄧子榆表示，昨天下午的強降雨導致瑪達娜溪水位高漲，但是無法排入花蓮溪，溪水回堵壅高。施工廠商機具都在現場，已緊急吊放太空包防堵，雨水退去後，會打設鋼板樁，加強保護。