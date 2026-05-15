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花蓮光復淹水 水利署：馬太鞍溪花蓮溪通洪正常
花蓮光復地區午後大雨，瑪達娜溪排水不及，導致光復鄉東富村12鄰及佛祖街淹水。水利署晚間表示，水利署管理的馬太鞍溪及花蓮溪在豪雨期間水位僅抬升約30至50公分，目前河道通洪功能正常，水利署及第九河川分署也在第一時間成立應變小組，主動聯繫花蓮縣政府提供支援。
花蓮馬太鞍溪及花蓮溪因大雨水位上漲，支流瑪達娜溪排水不及，造成光復鄉東富村12鄰及佛祖街淹水災情，家戶淹水、車輛受困，6戶民眾緊急撤離。
經濟部水利署今天透過新聞稿說明，目前淹水區域主要在野溪及市區排水系統，因瞬間強降雨造成部分縣管區域排水宣洩不及而發生局部溢淹。水利署已立即啟動緊急應變機制，水利署及第九河川分署並在第一時間成立應變小組，主動聯繫花蓮縣政府提供支援。
水利署表示，此次豪雨期間，水利署管理的馬太鞍溪及花蓮溪水位僅抬升約30至50公分，目前河道通洪功能維持穩定。目前雨勢已趨緩，積水已陸續消退。
水利署補充，馬太鞍溪及花蓮溪位於花蓮光復地區，去年受堰塞湖溢流及大量土砂下移影響，造成河道淤積與局部溢淹，水利署在災後持續辦理河道疏濬及堤防復建工作。截至目前，已累計完成約2200萬立方公尺疏濬量，重要堤段復建也已達保護標準。
水利署表示，目前已完成防汛應變整備，並可隨時支援移動式抽水機及防汛備料等防災資源。同時也持續辦理河川水位監測及重點區域巡查作業，並與地方政府共同掌握後續雨勢及區域排水情形，適時提供必要協助，全力維護地方民眾生命財產安全，也將持續更新相關資訊。
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