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議會施政報告聚焦災後重建 徐榛蔚：復原兼顧還債與穩健施政

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚今天在縣議會施政報告。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚今天在縣議會施政報告。記者王燕華／攝影

花蓮縣議會定期會今天開議，縣長徐榛蔚施政報告聚焦0403地震及堰塞湖洪災後復原重建工作，其中洪災後由縣府執行的10件共11億餘元治水工程，上月已陸續動工，徐榛蔚表示，會與中央攜手，加速推動河川治理等工作，盼加速災區復原，讓民眾早日恢復正常生活。

徐榛蔚表示，「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」由中央匡列300億元特別預算，已核定縣府執行10件共11億5746餘萬元，辦理瑪達娜溪、麗太溪等河川、排水系統性治理工程、用地取得及清疏，上月陸續動工。

光復鄉公所代執行的也有20件共5.7億元，內容包括側邊溝、疏浚、修路等。另外向中央申請公共設施復建工程59件，到今年2月核定38件。

0403地震復建工程還在進行，徐榛蔚說明，震後強拆重建的有13處，「馥邑京華」列專案由行政院核定經費拆除，弱層補強的有43處，陸續動工。善款委員會昨天開會，已通過調高租金補貼，並對原未納入的紅黃單修繕及弱層補受災戶開放申請。

徐榛蔚說，花蓮縣府2010年負債約133億元，至今償還90億，公債規模減半，但各項災後工程和縣內各建設都穩步推動，持續進行，花蓮縣總圖書館新建工程預計今年10月竣工，全民運動館預計7月完工。

不過，花蓮重要的觀光產業，近年來相當低迷，徐榛蔚說，接連的天災造成聯外交通時間及成本大幅增加，影響民眾旅遊意願，縣府積極推動國際航線與郵輪觀光行銷，今年預計有6艘國際郵輪靠港，盼帶動在地觀光產業，也能提升城市的國際能見度。

她強調，面對天災挑戰，要以工程及防洪治理等工作，強化基礎建設，並引入AI智慧交控、科技執法與車牌辨識系統，提升交通與治安效能。

花蓮 災後 徐榛蔚

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