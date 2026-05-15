影／雨彈狂襲！花蓮大雨光復鄉重災區「一度水淹30公分」 居民急撤離

花蓮今天中午過後下起大雨，光復鄉去年洪患重災區佛祖街、阿陶莫部落都再度淹水，社區巡守隊緊急出動協助預防性撤離，部落青年也四處拍攝影像，不斷透過網路更新淹水訊息，提醒鄉民注意。

光復鄉8個月前才慘受洪水蹂躙，今天下午大雨，溪水逐漸高漲，觸動村民敏感神經。正值議會定期會開議期間，在地議員蔡依靜不停收到來自部落的淹水訊息，心繫鄉民安危，非常著急，請求縣府趕緊協助。

洪災過後，當地花蓮溪支流的麗太溪、瑪達娜溪、利哈岸溪及羅莫溪等多條縣管河川正施作排水工程。蔡依靜說，瑪達娜溪正進行背水堤工程，因為瞬間強降雨，水排不出去，流向阿陶莫部落12鄰，該處有6戶面臨淹水危機，部落巡守隊已自主協助預防性撤離，要求縣府也要趕快進場協助。

縣府建設處長鄧子榆說，下午的強降雨導致馬達娜溪水位高漲，但無法排入花蓮溪，溪水回堵壅高。目前施工廠商機具都在現場，已緊急吊放太空包防堵，後續雨水退去後，會打設鋼板樁，加強保護。

馬太鞍溪跨部落青年聯盟等在地部落青年拍下部落淹水照片、影片，持續更新各地淹水情況，包括佛祖街淹水有車輛拋錨，東富路13巷一度淹水約30公分到小腿肚等，以及有人員已撤離到光復鄉公所等訊息，提醒族人注意。

花蓮今天中午過後下起大雨，光復鄉佛祖街再度淹水，有車輛拋錨。圖／部落青年提供