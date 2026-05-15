基隆城市半程馬拉松今開放報名限4千名 跑者可下載專屬影片

2026基隆半程馬拉松今天起開放報名至6月30日止，限額4000名，市政府邀請全國跑者跑進基隆，今年主辦單位將沿途為跑者拍攝影片，完賽後可以下載跑者專屬的影片，不同於其他城市路跑，跑者可享受山、海、城、港交織而成的獨特美色。

今天記者會市議員陳宜、馬拉松經驗豐富的藝人「小豬」 黃沐妍、跆拳道金牌好手基隆女中林侑萱等出席。

副市長邱佩琳表示，今年邁入第三屆舉辦的城市半程馬拉松，不同於其他城市，基隆擁有山、海、城、港交織而成的獨特景色，跑者在奔跑過程中不僅能看見基隆之美，也能感受到基隆人的熱情與活力。

邱佩琳指出，本次以「RUN YOUR FRAME 跑出你的畫面」為主題，市府除首度引入個人專屬光榮影片，更祭出配速列車長與親子變裝嘉年華等三大高度客製升級服務。市府全面優化賽道規畫、安全維護及活動體驗。

教育處副處長楊永芬表示，將於9月20日在國門廣場開跑，分為21K半馬組（限額1680名）、9K休閒組（限額1440名）及3K親子組（限額880名）。

教育處表示，選手物資方面，半馬組提供專業選手背心，休閒組與親子組則提供紀念T恤，所有參賽者皆可獲得完賽毛巾及獎牌。今年完賽獎牌特別設計為雨滴造型，象徵基隆城市意象，現場也將提供以晶片押金兌換「7秒雷射雕刻」服務，可即時刻印參賽者姓名與成績，讓跑者留下獨一無二的完賽紀念。可上官網查詢https://irunner.biji.co/2026Keelungmarathon

今天記者會副市長邱佩琳、市議員陳宜、馬拉松經驗豐富的藝人「小豬」 黃沐妍、跆拳道金牌好手基隆女中林侑萱等出席。圖／基隆市政府提供

今天記者會副市長邱佩琳、市議員陳宜、馬拉松經驗豐富的藝人「小豬」 黃沐妍、跆拳道金牌好手基隆女中林侑萱等出席。圖／基隆市政府提供