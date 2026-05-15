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台62線核定優先延伸萬里 基隆可紓解基金公路塞車盼降工程衝擊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台62線核定優先延伸萬里，基隆可紓解基金公路塞車，但盼降工程衝擊。記者游明煌／翻攝
台62線核定優先延伸萬里，基隆可紓解基金公路塞車，但盼降工程衝擊。記者游明煌／翻攝

國道3號和台62線萬瑞快速道路往北海岸車流，常造成基隆基金公路塞車，公路局2021年辦理延伸至金山可行性評估，總長12.1公里，經費526億元。行政院2024年核定優先延伸到萬里，長度4.8公里，經費308億元，今天基隆說明會居民都認為可紓解基金公路塞車困境，但盼工程減少對生態環境的衝擊。

台62線萬瑞快速道路計畫將從基隆瑪陵山區延伸至新北萬里區，解決基金公路塞車困境，金山萬里居民盼再延伸到金山，基隆地方則盼希望工程要減少環境的衝擊。

交通部公路局北區新建工程分局、台灣世曦工程顧問有限公司，今在大武崙工業區服務中心召開「台62線延伸至萬里優先路段綜合規畫」地方說明會，報告綜合規畫與環境影響說明等。

公路局指出，「台62線延伸至萬里優先路段」計劃是為了改善台62線東西向快速公路萬里瑞濱線，安樂端出口銜接基金公路路段，常因假日或平日通勤時間，大量車流堵塞、導致出口匝道回堵問題。

由於基金公路受兩側地形、聚落及工業區等條件限制，目前所規畫的優先改善方案，將從瑪東系統延伸高架道路至萬里區景美路、全長4.84公里，現階段辦理綜合規畫作業，期中報告今年1月核定，期末報告預計6月審查；環評作業期中於今年1月核定，環境影響說明書預計8月提送環境部審查。

居民多認為台62線把車流直接拉到萬里，很多過境車流就不會走基金公路，應可紓解基金公路塞車困境，但盼工程減少對生態環境的衝擊。

基隆市議員吳驊珈說，近年大武崙地區交通壅塞，居住人口也不斷增加，此計畫從前立委蔡適應到立委王正旭任內，都是地方人士非常關注的建設計畫，整個工程都在大武崙和瑪陵坑的山區進行，他要求相關單位務必落實工程廢棄物的追蹤，還有邊坡安全、水土保持的監督。

立委王正旭基隆服務處副主任潘俊宏說，近年的強降雨讓道路工程的排水，成為地方的排水災害，希望工程的規畫單位要仔細評估未來排入瑪陵坑溪、瑪鋉溪的水量，減少生態的影響和地方區域排水的問題。

交通部公路局北區新建工程分局表示，地方人士和民意代表的意見，都會詳細做會議記錄，並且評估規畫，另外影響評估經環評大會審查通過後，會提出建設計畫，核定後接續辦理設計、都市計畫變更及用地取得的期程約1.5年，施工約6年，完成後可改善北海岸道路服務品質、促進整體觀光發展、改善基隆生活區外環道功能及強化防災運輸功能。

台62線核定優先延伸萬里，基隆可紓解基金公路塞車，但盼降工程衝擊。記者游明煌／翻攝
台62線核定優先延伸萬里，基隆可紓解基金公路塞車，但盼降工程衝擊。記者游明煌／翻攝

台62線核定優先延伸萬里，基隆可紓解基金公路塞車，但盼降工程衝擊。記者游明煌／翻攝
台62線核定優先延伸萬里，基隆可紓解基金公路塞車，但盼降工程衝擊。記者游明煌／翻攝

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