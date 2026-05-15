台東茶飲業者前進偏鄉校園 「泡泡派對」陪孩子快樂放電

台東一間在地深耕24年的茶飲業者今天前往南回大武國小舉辦「歡樂泡泡派對」，透過泡泡互動遊戲與戶外活動，陪伴學童度過充滿笑聲的校園時光，也讓平日校園增添熱鬧氣氛。

活動當天，操場上布滿大小泡泡，孩子們在陽光下追逐奔跑，不時傳出歡笑聲，不少學生玩得滿頭大汗，仍捨不得停下腳步，現場氣氛相當熱絡。

有學生開心表示，第一次在學校參加這種大型泡泡活動，「感覺像在遊樂園，很好玩」。也有小朋友興奮地說，可以和同學一起追泡泡、玩遊戲，「今天是最開心的一天」。

校方表示，感謝地方業者願意走進校園，透過寓教於樂方式陪伴孩子，讓學生在課業之外，也能擁有放鬆與快樂的學習回憶。尤其偏鄉孩子平時接觸大型活動機會較少，這類互動體驗不僅能增進同儕交流，也讓校園生活更加多元。

校方指出，看見孩子們在活動中自在奔跑、開心大笑，對師長而言也是很珍貴的畫面，希望未來有更多民間力量一起關注偏鄉教育與兒童成長。

該茶飲業者表示，企業長期扎根台東，始終希望透過實際行動回饋地方，這次舉辦泡泡派對，主要是希望讓孩子們留下開心且難忘的童年記憶。未來若有機會，也會持續參與地方與校園公益活動，和社區建立更多正向互動。