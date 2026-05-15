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花蓮爭取鐵路立體化 議會全力支持縣府盼中央盡速核定

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮到吉安多個平交道，形成交通瓶頸，縣府爭取鐵路高架化計畫。本報資料照片
花蓮到吉安多個平交道，形成交通瓶頸，縣府爭取鐵路高架化計畫。本報資料照片

花蓮縣府日前提出鐵路立體化一案請議會審議，卻突然要撤案，外界擔心是否不推了？建設處長鄧子榆今天說明，此案在可行性評估階段，提案目的是爭取議會支持，因估算用地金額有誤才要撤案修正；但因議會已表達全力支持，不須撤案，未來待中央核定有需要編列地方配合款時，再依程序送案。

縣府日前提出「花蓮車站以南至木瓜溪堤防鐵路立體化」可行性研究案，請議會同意支持向中央爭取盡速核定，但8日在程序委員會表示要撤案，未獲同意，決定送入大會討論。

縣議會定期大會今天開議，上午一讀會，縣議員黃馨、笛布斯．顗賚、鄭寶秀等人都關切此案，要求鄧子榆說明。

鄧子榆表示，花蓮到吉安干城的鐵路高架化計畫，依中央意見，去年9月提出可行性評估，中央審查後退回請縣府修正，也希望此案要經過縣議會等地方民意機關同意，縣府才送案爭取議會支持。

他說，提案目的是希望取得議會同意函，讓中央知悉地方支持，能加速核定。原本預估地方配合款56.2億元，但後來盤點發現部分用地是台鐵土地，負擔金額沒這麼高，雖然都是預估，並非最終數字，仍希望正確，才希望撤案修正後重送議會。

議會議事組主任潭進成說明，關於地方配合款的編列，待行政院核定具體數字後，可視實際獲得補助情形調整，再辦理追加減預算即可；議長張峻裁示，議會可出具同意函。

鄧子榆說，議員們都同意全力支持這個案子，未來待爭取到中央核定，若要編列地方配合款，會依預算程序，辦理追加減送縣議會審議。

「花蓮車站以南至木瓜溪堤防鐵路立體化（含此區間納入花東鐵路雙軌化計畫）」北從花蓮車站，南到吉安鄉木瓜溪堤防，總長度為8.45公里，經過花蓮市、吉安鄉共7處平交道、兩處地下道及一座陸橋，地方希望立體化能促進都市縫合發展，並減少交通事故。

台鐵 花蓮

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