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台東跨年餐飲區音響靜悄悄 議員諷見煙火才知已跨年

中央社／ 台東縣15日電

台東縣政府去年底舉辦的跨年晚會，餐飲區音響斷線超過10次，連倒數關鍵時刻也「靜悄悄」沒聲音，台東縣議員黃治維今天質疑，昂貴音響設備表現差，傷觀光客的心。

民進黨縣議員黃治維今天在台東縣議會定期大會中對台東縣政府文化處長李吉崇提出質詢。

他說，台東跨年晚會近年以卡司強大吸引觀光人潮，硬體穩定度卻不佳。去年跨年晚會餐飲區音響表現極差，不僅與主舞台訊號不同步，且整晚斷線次數高達10次以上，連最重要跨年倒數時刻都「靜悄悄」。

黃治維現場播放當時影片，主舞台歌手熱力開唱，但另一頭餐飲區民眾卻因音響斷訊，完全感受不到跨年倒數氣氛，甚至有人以為活動已結束準備離場，直到看見煙火在頭頂綻放，才意識到新年已至，現場一片尷尬。他說，文化處連續2年音響都掉漆，表現真是「非常好」。

黃治維說，「觀光客期待一整年來這裡，結果人家講完了才發現煙火在放，心裡是很大的傷害，難道乾脆回家開直播聽就好了？」除了斷訊問題，他也質疑現場音量配置不均，主舞台與餐飲區宛如兩個世界，毫無演唱會品質可言。

李吉崇回應，跨年人潮眾多，負責傳訊的線路布設確實容易受到物理性干擾或人為破壞，尤其餐飲區距離可能較遠，訊號傳輸更具挑戰；未來針對大型活動的硬體走線會重新研議防干擾配套，避免再次發生斷訊遺憾，確保到場遊客都能擁有完整聲光體驗。

台東 跨年晚會 民進黨

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