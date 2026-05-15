影／基隆傾倒廢棄物案科長30萬交保 市府：已調職違法零容忍

基隆地檢署偵辦基隆市水資源回收中心遭傾倒廢棄物案，市府工務處下水道科長高力山今天30萬交保，市府今天回應，高姓科長已調職並全力配合司法偵辦，市府對違法行為零容忍並追究行政責任。

基隆地檢署偵辦基隆市水資源回收中心遭傾倒廢棄物案，昨搜索基隆市政府工務處、水資源回收中心、委外代操作廠商、相關住所等15處，約談下水道科長高力山、廠商等14人。檢方漏夜複訊到今天清晨，認定高姓科長與林姓業者等9人涉犯廢棄物清理法，諭知高及王姓女約雇員2人各30萬、10萬元交保，林姓業者則以有串、滅證之虞聲押，其他6人3到100萬元不等交保。

基隆市政府法制及勞動處長劉邦繡說，檢調單位的搜索與約談範圍涵蓋基隆市政府工務處下水道科仁、委外代操作廠商，以及相關的廢棄物處理業者共14人。其中，工務處下水道科的高姓科長在經過檢察官的偵訊後，今天上午交保候傳。

劉邦繡表示，市府尊重檢警單位的偵辦作為，並指示市府相關人員必須全力配合調查，主動提供檢調單位辦案所需的任何資料，秉持「毋枉毋縱」的原則盡早查明真相。清廉是公務員最基本的操守，要求所有公務人員互相勉勵、以此為戒。

市府工務處長簡翊哲指出，考量到高姓科長交保，基隆市政府為確保後續司法偵辦作業的順利與公正性，即日起將高姓科長調離原單位，轉任非主管職務。

市府政風處長李國正說，市府遵守「偵查不公開」原則，但基隆市政府去年底就已經接獲與此案相關的檢舉，市府內部啟動相關的查證作為，並主動將收集到的查證資料提供給相關司法機關參考。