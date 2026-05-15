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台東最美總圖自修室被霸占？民眾繞半天找不到位 議員要求改善
台東有「最美圖書館」稱號的縣立總圖上個月22日啟用開幕後，每天吸引上千民眾前往，不過近期也傳出自修室座位遭長時間霸占情形，導致不少想讀書、準備考試的民眾苦無座位。議員今天在定期會中建議文化處應妥善改善，讓公共空間能公平使用。
有民眾表示，假日特地到總圖想找位置念書，卻發現不少座位雖放著書包、水壺與筆電，人卻長時間不在，「繞了好幾圈還是找不到位置，只能無奈離開」。也有學生反映，有些位置一占就是半天，「感覺像被當成私人座位，真的很不公平」。
另有家長指出，總圖環境舒適、設備新穎，孩子很喜歡到自修室看書，但常常一位難求，「希望大家能互相體諒，畢竟是公共資源，不是先放東西就能一直占著」。
文化處長李吉崇表示，自修室其實都有使用規定，原則上若離開座位超過1小時，館方就會協助移除物品，並請使用者離席。未來也將增加巡視人力，加強管理，避免位置長期遭霸占，保障每位民眾的使用權益。
議員王文怡質詢文化處時指出，近日接獲不少民眾陳情，反映總圖自修室座位經常遭霸占，很多人想讀書卻找不到位置，就算想向服務人員反映，也常因人力不足而不了了之，最後只能摸摸鼻子離開。
她表示，民眾看到別人物品長時間放在座位上，也不敢隨意移動，擔心引發糾紛，因此館方除應加強巡視外，也應把相關使用規範宣導清楚，讓大家知道如何共同維護閱讀空間。
縣立總圖啟用至今已吸引超過7萬人次入館，假日單日最高達5千人，平日也有約2千人到訪，借閱量突破3萬冊，顯示民眾對閱讀空間需求相當熱烈。
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