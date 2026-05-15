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「中科院T147工程」現台東市區引關注 中科院：僅為通信車輛車庫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市區近日出現一塊標示「國家中山科學研究院台東T147營區新建工程」的公告牌，地點位於臨海路與大同路一帶的軍事營區外，引發民眾關注與討論。記者尤聰光／攝影
台東市區近日出現一塊標示「國家中山科學研究院台東T147營區新建工程」的公告牌，地點位於臨海路與大同路一帶的軍事營區外，引發民眾關注與討論。記者尤聰光／攝影

台東市區近日出現一塊標示「國家中山科學研究院台東T147營區新建工程」的公告牌，地點位於臨海路與大同路一帶的軍事營區外，引發民眾關注與討論。不少路過民眾發現後議論紛紛，有人認為中科院在市區推動新建工程，可能涉及新型武器或研發設施，也有人因中科院一向具有高度保密性質，對工程用途產生聯想與揣測。

對此，國家中山科學研究院表示，該建案在台東推動的「T147新建工程」，主要內容為新建機動通信車輛專用車庫，屬於後勤支援與裝備存放用途，並非外界所猜測的武器研發基地，也非飛彈儲放或相關戰備設施，呼籲外界避免過度臆測。

據了解，該工程基地位於台東市區既有軍事營區內，近期已在圍牆外設置工程公告牌示，清楚標示工程名稱、經費與期程，引起路過民眾注意。公告內容顯示，本案工程經費約1億2567萬元，工期自上月15日開工，預計至明年4月15日完工。

地方民眾指出，由於該區鄰近市區生活圈，加上工程名稱出現「中科院」字樣，因此容易引發聯想。不過也有人認為，既然已公開設置工程資訊，應屬一般營區設施改善或後勤建置，外界不必過度解讀。

據知情人士表示，相關工程僅為支援性質的設施建置，主要用途是提供機動通信車輛停放與維護空間，以強化相關任務運作效率，並非新武器研發或特殊戰備設施，盼外界理性看待。

中科院在台東推動的「T147新建工程」，主要內容為新建機動通信車輛專用車庫，屬於後勤支援與裝備存放用途。記者尤聰光／攝影
中科院在台東推動的「T147新建工程」，主要內容為新建機動通信車輛專用車庫，屬於後勤支援與裝備存放用途。記者尤聰光／攝影

中科院

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