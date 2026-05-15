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解決主線回堵 基隆五堵交流道增北出匝道 可行性報告送審

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

國1五堵交流道增設北出匝道紓解<a href='/search/tagging/2/塞車' rel='塞車' data-rel='/2/107472' class='tag'><strong>塞車</strong></a>，可行性報告送高工局審議。圖／<a href='/search/tagging/2/基隆' rel='基隆' data-rel='/2/144250' class='tag'><strong>基隆</strong></a>市交通處提供
國1五堵交流道增設北出匝道紓解塞車，可行性報告送高工局審議。圖／基隆市交通處提供

國道一號五堵交流道逢上下班尖峰時段車潮回堵主線，是地方長期交通瓶頸，基隆市府推動五堵交流道增設北上出口匝道解決塞車困境，交通處已完成可行性報告送交通部高速公路局審議。

基隆市議會定期會昨由交通處業務報告，處長陳耀川說，五堵交流道塞車原因，主要是多數車流在下交流道後，左轉千祥橋前往六堵及七堵市區，造成交通打結。市政府二○二三年爭取在五堵交流道增設北上出口匝道，直接連通實踐路，經評估尖峰時間可有效減輕五堵交流道近四成的車流量。

陳耀川說，目前可行性報告已經完成，送交通部高公局審議，規畫路線自五堵交流道北出匝道新增集散道路銜接到百福公園前的實踐路，長度三八○公尺，經費約九點九七億元，工期預估十六個月。

市議員張耿輝說，增設北上五堵匝道是地方所需，可解決七堵民眾塞車之苦。基隆捷運也規畫在北五堵附近推動科技園區，建議市府爭取讓汐止五股高架道路延伸到五堵交流道，解決七堵區的通勤問題，也為未來的科技園區解決往返雙北的交通問題。

議員鄭文婷則要求市府在增設五堵北上出口匝道應有完整配套，並考量基捷相關站點如百福站、五堵站的配套，讓交通更順暢。

駕駛民眾表示，只要下班尖峰時段，北上出五堵交流道塞到寸步難行，大部分車流在一下交流道左轉千祥橋就卡住，到六堵、七堵市區都很難開，增加匝道分散往實踐路，確實可以解決部分塞車之苦。

塞車 國道 基隆

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