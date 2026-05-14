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粉絲追星到宜蘭 「紙享爵士音樂節」公布重量級樂團登場時段

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
音樂節首場演出安排「川樂團」，預計5月16日下午2時在有料倉庫登場。圖／文化局提供
音樂節首場演出安排「川樂團」，預計5月16日下午2時在有料倉庫登場。圖／文化局提供

百年紙廠結合爵士樂風，宜蘭首創最Chill的爵士饗宴本周六、日在宜蘭中興文創登場，縣政府文化局今天公布「敬好生活音樂節-紙享爵士Just Jazz」各樂團演出時段，民眾可以挑選自己喜歡的表演團體，免費入場，坐在紙廠歷史空間，感受經典爵士音樂與創意美食交融的節奏潮味。

宜蘭非常少爵士樂演出，縣政府特別邀請國內重量級的爵士樂團齊聚宜蘭，演出地點位於日治時期的全台最大中興紙廠，紙業停產後的工業遺構轉型為中興文創園區。這次以「紙」、「爵士」元素營造的紙享爵士Just Jazz，預計16、17日在園區有料倉庫登場。

很多爵士樂迷熱切期待精彩演出，主辦單位表示，安排兩天表演橫跨多元風格與世代，曲風涵蓋經典搖擺、後咆哮、拉丁節奏到紐奧良爵士，請到多組頂尖爵士樂團輪番登台，內容精彩，公布演出順序如下：

5月16日：下午2時川樂團、3時King Cake New Orleans Jazz、4時黃瑞豐爵士樂團；晚間6時楊曉恩爵士樂團、7時洪筠惠與快樂好夥伴、8時鮑比達爵士樂團。

5月17日：下午2時女作之韻Lucy&Girls’Melody、3時底細爵士樂團、4時Joanna王若琳。

除了聽覺享受，現場結合「Jazz Dining」爵士餐飲體驗，人氣品牌推出限定餐點與特色調飲。為回饋樂迷，只要完成指定社群任務（活動網址: https://reurl.cc/aX7yDG），可現場免費兌換「爵士風格調飲」或「金棗檸檬塔」甜點，聆聽音樂的同時感受特調美食。

縣文化局表示，宜蘭舉辦敬好生活音樂節，每年各有不同主題，目的推廣各種音樂與生活文化的結合，感受音樂、空間與城市氛圍交會的獨特魅力，邀請民眾來到宜蘭中興文創園區，在爵士樂聲與紙廠光影間，放鬆心情。活動網址可上中興文創園區臉書查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宜蘭縣政府今天公布「敬好生活音樂節-紙享爵士Just Jazz」各樂團演出時段，期待粉絲追星。圖／文化局提供
宜蘭縣政府今天公布「敬好生活音樂節-紙享爵士Just Jazz」各樂團演出時段，期待粉絲追星。圖／文化局提供

「台灣鼓王」爵士鼓大師黃瑞豐曾榮獲金曲獎特別貢獻獎，這次特別受邀到宜蘭演出。圖／文化局提供
「台灣鼓王」爵士鼓大師黃瑞豐曾榮獲金曲獎特別貢獻獎，這次特別受邀到宜蘭演出。圖／文化局提供

多次榮獲金曲獎的歌手王若琳。圖／文化局提供
多次榮獲金曲獎的歌手王若琳。圖／文化局提供

結合紙與爵士元素的「紙享爵士Just Jazz」即將在百年紙廠歷史空間演出。記者戴永華／攝影
結合紙與爵士元素的「紙享爵士Just Jazz」即將在百年紙廠歷史空間演出。記者戴永華／攝影

「亞洲流行音樂教父」鮑比達領軍的樂團到宜蘭參與演出，讓樂迷們相當期待。圖／文化局提供
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宜蘭 爵士樂

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