和平島水資源回收中心竟成濫倒點 檢約談官員、廠商釐清案情追究刑責

基隆市和平島水資源回收中心內空地，遭人遭傾倒營建廢棄物，檢方今依涉犯違反廢棄物清理法、背信罪嫌發動搜索，將基市府工務處高姓下水道科長、負責營運的業者及涉嫌濫倒的業者共14人帶回調查，釐清是否另涉犯貪汙治罪條例行為。

基隆地檢署去年中接獲檢舉，和平島水資源回收中心廠區空地，遭人濫倒營建廢棄物。檢方今天指揮調查人員前往工務處、水資源回收中心、承攬回收中心營運廠商、涉嫌濫倒的兩家公司辦公處所共15個地點搜索，並將高姓科長等相關人員帶回製作筆錄。

對於檢方的偵查行動，基市府表示尊重，並配合檢方偵辦作為。基於偵查不公開原則，市府暫不進一步對外說明。工務處相關人員都將全力配合調查，如實提供檢調單位所需資料。

檢調指出，和平島水資源回收中心設有門禁，為何廠區內會遭人開車載寫廢棄物進去濫倒？去年接獲檢舉後展開搜證，初步查出兩家涉嫌濫倒的廠商。

檢方依涉嫌違反廢棄物清理法和刑法背信罪，向基隆地方法院聲請核發搜索票後，今天到相關地點保全證據，並將相關人員帶回調查，釐清營運業者是否涉嫌縱放入內傾倒，以及市府主管單位是否知情、默許，或有涉嫌違反貪汙治罪條例行為。