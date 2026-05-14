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「沈默刺客」林昀儒簽名會粉絲熱情爆場 連香港也追星到宜蘭

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
林昀儒曾就讀宜蘭市的國小，市長陳美玲到場加油鼓勵，同框入鏡，感謝林昀儒舉辦大型比賽，有助培育更多優秀選手。記者戴永華／攝影
林昀儒曾就讀宜蘭市的國小，市長陳美玲到場加油鼓勵，同框入鏡，感謝林昀儒舉辦大型比賽，有助培育更多優秀選手。記者戴永華／攝影

2026第4屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽最近在宜蘭舉行，林昀儒日前因為國外比賽，未能返國出席蝴蝶盃開幕，今天是賽事最後一天，他下午現身運動公園體育館，原本安排半小時快閃簽名，由於粉絲太熱情，簽了1個多小時，連香港粉絲也來追星。

出身宜蘭的「沈默刺客」桌球國手林昀儒，為培植新秀，每年舉辦全國桌球錦標賽，今年「第四屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽」規模再創新高，吸引全台各縣市超過1100位國小桌球菁英與隊職員齊聚，展開為期6天比賽。

林昀儒上周才剛帶領台灣男團在倫敦世界桌球團體錦標賽中，勇奪男團銅牌返台，今天下午就出席體育館的簽名會。林昀儒的母親陳貴玲表示，昀儒每年都會參加比賽開幕，這次因為人在國外無法出席，但今天賽事閉幕一定要到，感謝鄉親與球迷支持。

林昀儒曾就讀宜蘭市的國小，市長陳美玲特別到場加油鼓勵，同框入鏡，感謝林昀儒舉辦大型比賽，有助培育更多優秀選手；縣長參選人林國漳送上印有龜山島圖案的帽T，象徵「挺宜蘭」，一解思鄉情懷；更有粉絲特製Q型手板，開心拿到簽名。

原本是半小時的快閃簽名會，因為人潮太踴躍，很多人索取簽名並要求合拍，林昀儒面帶微笑回應粉絲需求，簽了大約一個小時才結束。

「沈默刺客」林昀儒非常寵粉，除了簽名，對於拍照也來者不拒。記者戴永華／攝影
「沈默刺客」林昀儒非常寵粉，除了簽名，對於拍照也來者不拒。記者戴永華／攝影

粉絲製作Q型手板，開心索取簽名。圖／民眾提供
粉絲製作Q型手板，開心索取簽名。圖／民眾提供

「沈默刺客」林昀儒非常寵粉，除了簽名，對於拍照也來者不拒。記者戴永華／攝影
「沈默刺客」林昀儒非常寵粉，除了簽名，對於拍照也來者不拒。記者戴永華／攝影

體育館內擠滿要林昀儒簽名的人潮，連館外也一堆人排隊。記者戴永華／攝影
體育館內擠滿要林昀儒簽名的人潮，連館外也一堆人排隊。記者戴永華／攝影

縣長參選人林國漳送上印有龜山島圖案的帽T，象徵「挺宜蘭」，一解思鄉情懷。圖／林國漳競辦提供
縣長參選人林國漳送上印有龜山島圖案的帽T，象徵「挺宜蘭」，一解思鄉情懷。圖／林國漳競辦提供

宜蘭 林昀儒

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