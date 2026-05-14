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贈林昀儒「宜蘭帽T」 林國漳允優化運動環境

中央社／ 宜蘭14日電

「第4屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽」今天進入最後一天賽事，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳到場致贈林昀儒「宜蘭帽T」，並承諾將打造更完整的運動發展環境。

在英國倫敦舉行的國際桌球總會（ITTF）世界桌球團體錦標賽，台灣男團由林昀儒領軍勇奪銅牌，林昀儒12日返台，今天下午在宜蘭運動公園體育館舉辦簽名會為小選手加油打氣，這項賽事自9日起，展開為期6天競技，吸引超過1100名選手參賽。

林國漳透過新聞稿表示，與林昀儒一家人是舊識，過去林昀儒每逢重要賽事，他多次到場加油，見證林昀儒站上世界舞台，今天準備「宜蘭帽T」送給林昀儒，希望林昀儒未來出國征戰穿上這件衣服，就能想起家鄉，也代表宜蘭鄉親的支持。

林國漳提到，非常感謝林昀儒長年在國際賽場上的努力與拚搏，不僅讓世界看見台灣，也讓世界看見宜蘭。林昀儒成名後持續回饋地方，透過舉辦這項賽事，讓宜蘭桌球環境越來越好，也讓更多孩子有機會接觸桌球，勇敢追夢。

林國漳指出，未來會推動宜蘭縣政府更加重視運動人才培訓，除完善基層選手培育制度，也會強化運動場館、訓練基地及資源投入，打造完整的運動發展環境，讓更多宜蘭孩子在國際舞台發光發熱。

宜蘭 林昀儒 林國漳

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