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0403震災租金補貼延長再加碼 估1.4億元由善款支應

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮善款委員會今天開會，決議調高0403震災租金補貼，並延長申請期限。圖／縣府提供
花蓮善款委員會今天開會，決議調高0403震災租金補貼，並延長申請期限。圖／縣府提供

花蓮前年發生0403地震，至今已經兩年，縣賑災捐款委員會今天召開會議，考量平均租金上漲，同意將租金補貼額度調增1000元，調整後，一戶最多可領1萬9000元，估計經費約1億4172萬元，另申請期限延長為2年。

0403租金補貼原本是自公告日起1年內向縣府提出申請，依每戶人口數不同，從3口每月補貼8000到最高8口以上1萬9000元，補貼期限兩年，由中央支應。

花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會去年12月開會，考量建物修繕與重建期較長，同意將租金補貼延長2年，也就是第25到48期的租金由善款支應。

縣府表示，賑災捐款委員會今天召開今年度第一次會議，由副縣長顏新章、代理秘書長饒忠主持，包括縣府相關局處、0403震災的紅黃單集合式住宅管委會代表出席，會中臨時動議提出「租金補貼調增」及「租金補貼申請延長」兩案，都照案通過。

縣府表示，已核定補助的有611戶，依各住戶初始申請不同，有部分住戶中央補貼2年租金陸續到期，已開始使用善款補貼的租金。但考量這兩年花蓮租賃市場的平均租金上漲，現有補助額度恐怕不足，今天會議中參考馬太鞍溪堰塞湖災害的方案，將25到48期的租金補貼調高1000元，每月補助額度在9000元到1萬9000元之間，估計約需1億 4172 萬元。

另外，部分集合式住宅需要修繕或是弱層補強，已陸續動工，部分住戶配合工程搬出來租房子，發現申請期限已過，無法領取租金補貼，希望延長申請時間，今天善款委員會也同意重新開放申請，至於申請資格及內容，將以實際公告為準。

花蓮403地震已滿2年，紅單山海觀大樓上月底啟動耐震補強工程。本報資料照片
花蓮403地震已滿2年，紅單山海觀大樓上月底啟動耐震補強工程。本報資料照片

花蓮 租金補貼

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