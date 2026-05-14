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基市府遭搜索約談下水道科長、廠商等14人 市府回應：配合調查
基隆市和平島水資源回收中心（汙水處理廠）內遭人傾倒廢棄物案，檢方今天前往基市府工務處、水資源回收中心及廠商處所搜索，並約談市政府工務處下水道科長高力山、代操作廠商等14人到案釐清。市政府下午回應，工務處相關人員皆全力配合調查。
基隆地檢署接獲檢舉，由基隆市政府工務處所監管、位於和平島之水資源回收中心內，遭人傾倒廢棄物，隨即啟動檢、調、環聯繫平台，由檢察官、法務部調查局北部機動工作站及環境部北區環管中心組成專案小組進行追查。
檢調今上午7時針對基隆市政府工務處、水資源回收中心、相關廠商辦公處所及犯罪嫌疑人住處計15點進行搜索，並約談14人到案說明，全案目前正在釐清中。
基隆市政府工務處表示，市府尊重及配合檢方偵辦作為，基於偵查不公開原則，並無進一步說明；市府工務處相關人員皆全力配合調查，如實提供檢調單位所需資料。
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