國1五堵交流道增設北出匝道紓解塞車 可行性報告送高工局審議

國1五堵交流道每逢上下班尖峰時段都有大量車潮回堵主線，成為地方長期以來的交通瓶頸，基隆市政府推動五堵交流道增設北上出口匝道解決塞車困境。市府交通處說，目前已經完成可行性報告送交通部高工局審議。

基隆市議會定期會今天市政府交通處業務報告，交通處長陳耀川說，五堵交流道塞車原因，主要是多數車流在下交流道後，左轉千祥橋前往六堵及七堵市區。市政府112年爭取在五堵交流道增設北上出口匝道，直接連通實踐路，經評估尖峰時間可有效減輕五堵交流道近四成的車流量。

陳耀川說，目前可行性報告已經完成，已送交通部高公局審議，規畫路線是自五堵交流道北出匝道新增集散道路銜接到百福公園前的實踐路，長度380公尺，經費約9.97億元，工期預估16個月。

議員張耿輝說，增設北上五堵匝道是地方所需，解決七堵民眾塞車之苦。而基隆捷運計畫在北五堵附近推動科技園區，建議市府爭取讓汐止五高架延伸到五堵交流道，解決七堵區的通勤問題，也為未來的科技園區解決往返雙北的交通問題。

議員鄭文婷則要求市府在增設五堵北上出口匝道應有完整配套，並考量基捷相關站點如百福站、五堵站的配套，讓交通更順暢。

駕駛民眾表示，只要下班尖峰時段，北上出五堵交流道都塞到寸步難行，因為大部分車流在一下交流道左轉千祥橋就卡住，到六堵、七堵市區都很難開，增加匝道可分散往實踐路，可解決部分塞車之苦。