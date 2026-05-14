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403震後持續重建　太魯閣台地周邊空間改善公廁封閉整修

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣國家公園管理處近日施工改善行政中心周邊空間，公廁也封閉，提供活動公廁供遊客使用。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處近日施工改善行政中心周邊空間，公廁也封閉，提供活動公廁供遊客使用。圖／太管處提供

太魯閣國家公園受前年地震重創，還在逐步修復中，管理單位近日整修行政中心周邊空間，預計11月峽谷藝術音樂節前啟用，施工期間封閉公廁，改提供活動公廁；另，砂卡礑停車場因震後邊坡不穩，也同步封閉補強。

前年403地震後，太魯閣國家公園內的知名景點，包括砂卡礑步道、布洛灣、燕子口等處，都在積極重建中，為提振在地觀光，太魯閣國家公園管理處串連鄰近部落，在台地周邊舉辦多場活動，但空間有限，因此決定整修行政中心前廣場。

太管處表示，現有行政中心前廣場有高低落差，若是輪椅族或是推著嬰兒車的家長們，使用較不方便，這次施工重點是將地坪平整化，並有銜接動線，讓空間優化成友善的無障礙環境，未來可以舉辦市集或是相關活動，讓廣場成為真正屬於大眾的舒適空間。

工程也將一併改善公廁，太管處表示，現有女廁空間較不足，遊客人數較多時，常常出現女廁不敷使用，甚至必須在男廁隔一條臨時通道，讓女性遊客入內使用的情況，因此一併增設女廁，並在進出口設置無障礙坡道，預計10月底完成，趕在峽谷藝術音樂節前啟用。

因施工關係，即日起到10月24日太魯閣台地停車場的公廁都封閉，一旁設有15座活動公廁及一座不便者活動公廁；而砂卡礑停車場在0403地震後有邊坡結構安全疑慮，同步封閉進行補強、排水與安全改善工程，公廁也暫停使用。

太魯閣國家公園管理處近日施工改善行政中心周邊空間，公廁也封閉，提供活動公廁供遊客使用。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處近日施工改善行政中心周邊空間，公廁也封閉，提供活動公廁供遊客使用。圖／太管處提供

太魯閣 太魯閣國家公園 公廁

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