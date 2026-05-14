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宜蘭職安實力再獲中央認證 4年兩度榮獲下水道局限空間評鑑特優

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
為保護下水道人員施工安全，縣政府嚴格落實標準作業流程SOP，不能夠有一絲差錯。圖／縣府提供
為保護下水道人員施工安全，縣政府嚴格落實標準作業流程SOP，不能夠有一絲差錯。圖／縣府提供

宜蘭縣政府繼113年榮獲下水道業務評鑑特優後，今年再度於「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」拔得頭籌奪下「特優」，不僅寫下兩度榮獲最高等第的亮眼佳績，更是島內非直轄市唯一每年獲獎的縣市政府，展現宜蘭不斷精進職業安全衛生管理的優秀成果。

宜蘭縣政府這次推派宜蘭水資源回收中心代操作廠商山林水環境工程股份有限公司參與評鑑，在「局限空間出入坑作業一般作業」及「緊急應變」項目中，展現並落實局限空間作業危害預防的標準流程，從作業前評估與許可、強制通風換氣、連續氣體偵測、人員管制與監視等操作一氣呵成，獲評審肯定。

縣政府水資處表示，下水道屬於隱蔽性極高的局限空間，內部環境複雜且存在硫化氫 （H2S）、一氧化碳（CO）及甲烷（CH4）等有毒氣體，易引起缺氧、中毒及火災爆炸等潛在危害，安全絕不容許絲毫妥協。

宜蘭縣政府為保護下水道從業人員安全，落實最嚴格的標準作業程序（SOP），從職安經費的動支、高標準的防護與防爆設備汰換，到現場的連續氣體偵測與即時監控，採取嚴格查核與督導，努力建構「零職災」作業環境。

宜蘭下水道職業安全連續4年獲獎，包括兩次特優、優等及佳作各一次，展現長期落實下水道維護安全制度。縣政府表示，期盼藉由參加全國下水道局限空間出入坑作業評鑑更加精進縣內局限空間作業安全，從基礎訓練、風險控管、設備檢點，到模擬演練等方面全面升級，確保每項作業安全無虞，持續強化下水道施工安全，降低職災風險。

為保護下水道人員施工安全，縣政府嚴格落實標準作業流程SOP，不能夠有一絲差錯。圖／縣府提供
為保護下水道人員施工安全，縣政府嚴格落實標準作業流程SOP，不能夠有一絲差錯。圖／縣府提供

為保護下水道人員施工安全，縣政府嚴格落實標準作業流程SOP，不能夠有一絲差錯。圖／縣府提供
為保護下水道人員施工安全，縣政府嚴格落實標準作業流程SOP，不能夠有一絲差錯。圖／縣府提供

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