基隆捷運2階路線麥金路列最佳方案爭議大 議員針鋒相對仍無共識

基隆捷運第二階段兩路線方案，到底要沿舊台鐵路廊或走安樂區麥金路爭議大，市府日前表明麥金路是最佳方案，可行性評估年底出來將向交通部提報。今天議會兩方案多名議員針鋒相對，各有支持，仍無共識。市府表示，走麥金路路廊的最佳方案經專業評估，路線．車站位置及工法會再修正。

捷運第二階段兩路線如何走？藍綠市長參選人市長謝國樑及議長童子瑋主張不同爭議大。議會定期會今天市府交通處針對基隆捷運二階評估業務報告引發議員熱烈討論。

議員張之豪說，走安樂路路線很好，但到底要如何走市府沒有說清楚，就說是最佳方案，他質疑因為選舉還沒有到市府卻用模糊空間的手法，走安樂區、長庚醫院非常好，但未來工程的影響如何要讓大家清楚，預計會花到少錢才是關鍵，要得到經費才是最重要的。

議員吳驊珈表示，兩方案不管怎麼走，最終還是希望進人口最多的安樂區才能達到最高效益，市府要提出最可行且蓋得成的方案，進安樂區要以不拆遷民房為原則，且有完整交通影響等配套，路線、車站位置都要說清楚。

議員秦鉦表示，走安樂路當然大家期待，但交通恐陷黑暗期，安樂路二段車流量高，要如何走高架，未來工期恐7到8年，建議捷運二階應可分流到東岸，走信義、中正、仁愛區都可考慮，往東岸走好處是一併和東岸高架橋共構，自償率才會提高；西岸恐造成現在交通瓶頸，工程是否可行，必須說明清楚。

另有議員支持走台鐵舊路廊方案較可行，議員鄭文婷說，二階是大家期待的，但要開山闢地令人擔憂，麥金路是一定要蓋，但現在光是要開挖隧道工程就很艱難，且要要選擇不拆房子為原則，目前可行性評估方向已經「走鐘」，方向一定不能有錯誤，評估可以慢一點沒關係。

議員施偉政表示，走麥金路的評估恐不太確實，路廊車流量都非常高，安樂路一、二段交通會有重大衝擊，最好的方案應還是利用台鐵舊路廊，應再三思而行。

交通處長陳耀川說，基隆捷運二階可行性評估，經專家評估後期中審定完畢，路廊原則上確定，路線及車站位置及工法選擇會在期未階段會修正調整，會開地方說明會廣納民眾意見後，年底再送中央審議。5月中可向議會完整專案報告說明評估的結果。