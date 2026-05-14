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40年花蓮港20號橋走入歷史　聯外道路封閉施工須改道

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮港20號橋近日開拆，可改道行駛海岸路。圖／花蓮港務分公司提供
花蓮港20號橋近日開拆，可改道行駛海岸路。圖／花蓮港務分公司提供

花蓮港內20號橋啟用已經40年，因橋身劣化也沒有一般通行需求，已經辦理報廢，走入歷史，這個月起拆除，因施工範圍包含港區聯外道路，聯外道路將封閉兩個月，港務公司提醒，5月20日起至7月18日，可改道海岸路、民生路等替代道路。

花蓮港務分公司今天表示，花蓮港20號橋長度約345公尺，從1986年啟用，但已經超過20年沒有供一般通行使用。4年前起辦理定期檢測發現，20號橋的支承墊、止震塊及混凝土保護層因為年久劣化，考量也沒有實際通行需求，已獲得交通部航港局同意報廢，這條40年橋齡的橋梁確定將走入歷史。

20號橋從這個月11日起施工拆除，工項包括橋梁橋體吊掛、拆除橋墩，施工期間也有大型機具進出，考量安全性，5月20日起至7月18日止，港區聯外道路將封閉60天，原本行駛港區聯外道路的大型車輛，可改道行駛海岸路及民生路。

花蓮港務分公司表示，因16、17日就是國中教育會考，鄰近的花蓮高中設有考場，為避免影響考生及試場周邊交通，因此在會考結束後才進行封路改道措施；20號橋下的兩潭自行車道，也將配合施工，局部改道，已在改道路線及重要路口設置交通告示牌及警示設施，提醒大型車輛減速慢行。

花蓮 交通部

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