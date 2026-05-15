響應世界自行車日 徐行縱谷完騎抽花東住宿券

響應世界自行車日，並深化花東縱谷低碳旅遊品牌形象，縱管處舉辦「徐行縱谷－騎時很健康」活動，號召民眾從瑞穗出發，騎行自行車遊賞縱谷，揭開綠色旅遊年度系列活動序幕。

觀光署花東縱谷國家風景區管理處表示，騎乘活動將於6月3日舉辦，規劃由瑞穗火車站出發，沿途串聯大農大富平地森林園區、光復糖廠及馬太鞍濕地等縱谷代表景點，透過約40公里的友善騎乘路線，引領參與者深入感受花東縱谷自然地景、人文聚落與低碳旅行魅力。

活動沿途除設置休憩補給站外，還能以15公里的速度，飽覽花東特色農產、濕地生態、糖業文化及聚落風景，讓參與者不只是完成一段騎乘路線，更是完成一場與土地連結的深度旅行。

縱管處長許宗民表示，「徐行縱谷」長期以來持續推動帶狀自行車旅遊服務，結合領騎、深度遊程與地方特色體驗，逐步建立花東縱谷自行車旅遊品牌。今年也將進一步透過世界自行車日活動、主題騎遊及大型自行車行旅活動，持續推動「低碳 x 健康 x 永續」的運動觀光發展，邀請國內外旅客用最貼近土地的速度，騎進花東縱谷的山海日常。

縱管處指出，為鼓勵更多民眾響應世界自行車日與低碳騎行生活，此次活動採免費報名參加，號召民眾一同共襄盛舉。凡完成全程騎乘的參與者，特別準備花東在地餐盒，以及「徐行縱谷」限量紀念袖套，作為專屬紀念，同時還可參加花東住宿券及在地好禮抽獎。

此外，由於活動時間正值畢業季，鄰近學校組團報名還有限定特色好禮，活動開放報名至5月22日，若額滿200人則提前截止報名。