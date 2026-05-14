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台東猴害拉警報！議員主張適當獵捕 農民崩潰：種農作物像在養猴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣近年獼猴成群出沒，不少農民苦嘆農作物遭「洗劫」，從小米、稻米、鳳梨、香蕉到蔬果都難逃猴群啃食，猴害問題也成為縣議會定期會單位工作檢討焦點。記者尤聰光／攝影
台東縣近年獼猴成群出沒，不少農民苦嘆農作物遭「洗劫」，從小米、稻米、鳳梨、香蕉到蔬果都難逃猴群啃食，猴害問題也成為縣議會定期會單位工作檢討焦點。記者尤聰光／攝影

台東縣近年獼猴成群出沒，不少農民苦嘆農作物遭「洗劫」，從小米、稻米、鳳梨、香蕉到蔬果都難逃猴群啃食，猴害問題也成為台東縣議會定期會單位工作檢討焦點。多位議員直言，現行防治方式效果有限，縣府若再不正視，未來猴患恐怕只會更加嚴重。

議員章正輝質詢時表示，南迴地區猴害問題已困擾農民多年，許多農民花錢架設圍網、放鞭炮驅趕，但猴子愈來愈聰明，很快就適應，甚至根本不怕人，讓農民相當無奈。

他指出，猴群不只破壞農作，也造成農民財產損失，認為既然已涉及財產保護與自衛概念，政府應思考是否能適度開放獵捕機制，「不然猴子數量只會愈來愈多，適當獵捕才有辦法達到嚇阻效果」。

章正輝也說，許多農民每天辛苦耕作，結果一夜之間農作被猴群破壞殆盡，損失動輒數萬元甚至更多，長期下來不只影響收入，也打擊農民繼續耕作的意願。

縣議員簡維國則表示，縣府對外來種動植物防治幾乎都有編列預算，但猴害問題卻長期缺乏完整防治計畫，農民只能自行想辦法應對，認為農業處應正視猴害帶來的農損壓力。

他指出，目前縣府雖協助農民申請約300萬元電圍網補助，但不少山區農地範圍廣大，實際防護效果仍有限，因此建議縣府應再另編專案預算，在不傷害台灣獼猴前提下，加強驅離與防治作業，例如補助鄉鎮公所執行巡查、防猴設備及驅趕措施。

簡維國也認為，現階段猴害問題最大困境之一，是缺乏完整統計數據，包括哪些地區最嚴重、受害農作種類、面積及農損產值等，都應建立資料庫，才能有效分析猴群活動熱區與制定防治策略。

「如果沒有數據，就很難對症下藥。」簡維國表示，希望縣府建立長期監測機制，讓農民知道政府有積極處理，而不是每年都反覆面對同樣問題。

對此，台東縣政府農業處長許家豪表示，雖然台灣獼猴目前已非保育類動物，但依動物保護法規定，仍不得任意獵殺、獵捕或虐待，因此現階段仍以電圍網、防猴設施及驅離方式為主要防治手段。

許家豪指出，針對議員建議的專案預算及猴害數據化方向，農業處將再進一步通盤檢討研議，評估建立完整資料與防治機制，找出兼顧農民權益與生態平衡的解決方案。

不少農民則盼望，政府不要只停留在「宣導」層面，能提出更有效的實際措施，否則猴群數量持續增加，受害最深的仍是第一線農民。

台東縣近年獼猴成群出沒，不少農民苦嘆農作物遭「洗劫」，從小米、稻米、鳳梨、香蕉到蔬果都難逃猴群啃食，猴害問題也成為縣議會定期會單位工作檢討焦點。記者尤聰光／攝影
台東縣近年獼猴成群出沒，不少農民苦嘆農作物遭「洗劫」，從小米、稻米、鳳梨、香蕉到蔬果都難逃猴群啃食，猴害問題也成為縣議會定期會單位工作檢討焦點。記者尤聰光／攝影

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