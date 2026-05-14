免費衝了！東浪嘉年華16日台東杉原灣登場 變身最強海灘音樂祭

台東初夏最High海灘派對要來了！一年一度的「2026東浪嘉年華」將在16、17日一連兩天於杉原灣海水浴場登場，今年不只卡司超狂，還把整片海灘變成大型音樂遊樂場，從白天一路玩到深夜，準備讓遊客邊吹海風、邊聽音樂，徹底感受東海岸的夏日魅力。

縣府表示，今年演出陣容星光閃閃，包括沈文程、孫淑媚、安心亞、李英宏、麋先生、理想混蛋、ØZI、Karencici、公館青少年等人氣歌手與樂團接力開唱，連泰國人氣樂團SLAPKISS也首度跨海來台東演出，消息一出，已讓不少樂迷直呼「這卡司太頂了」。

除了晚上音樂演出，白天現場同樣熱鬧，活動規劃沙灘排球公開賽、沙灘拔河、闖關活動，還有大型宇宙主題風箏展演，整片杉原灣從沙灘到天空都充滿夏日氛圍。不少民眾已經提前揪朋友、訂民宿，準備衝一波「東浪」。

有遊客就說，每年最期待的就是東浪嘉年華，「可以穿拖鞋、坐沙灘、吹海風聽音樂，那種感覺真的跟都市音樂祭完全不同，很放鬆、很台東」。也有人笑說，「白天玩沙灘，晚上聽ØZI，根本是夏天正式開機」。

縣府表示，今年活動維持免費入場，但為避免杉原灣周邊交通塞爆，現場不提供汽車停車位，鼓勵大家搭接駁車前往。民眾只要搭乘接駁車到場，每人20元，還能拿到限量飲品1瓶，等於邊搭車邊領小確幸。

接駁車將從5月16日上午8點開始行駛，下午2點後班次加密，約10至15分鐘就有一班，最晚接駁至晚間11點，方便遊客聽完演唱會後慢慢散場。搭車地點包括馬亨亨大道、原住民會館及杉原灣等站點，持TPASS、敬老卡或身障證明者則可免費搭乘。

不少在地民宿業者也看好這波人潮，認為東浪嘉年華已成為台東每年重要觀光品牌之一，不只帶動住宿與餐飲，也讓更多外地遊客認識杉原灣與東海岸魅力。

隨著活動倒數，網路上也陸續出現不少樂迷討論「要衝哪一天」、「哪組壓軸最炸」，甚至有人已經開始研究「海邊穿搭」。對許多人來說，東浪嘉年華早已不只是音樂活動，更像是一場屬於夏天、海風與青春的約定。