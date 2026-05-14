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影／基隆石垣島渡輪28日開航 謝國樑：睡一覺就到了將規畫深度旅遊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑說，基隆-石垣島將成為基隆通往國際海島的新航線，將結合基隆深度旅遊規畫。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑說，基隆-石垣島將成為基隆通往國際海島的新航線，將結合基隆深度旅遊規畫。圖／基隆市政府提供

基隆-石垣島航線「八重山丸」（YAIMA MARU）客貨渡輪營運華岡集團昨公布5月28日基隆港開航，試營運期間淡季優惠通鋪每趟最低2000元。市長謝國樑曾開箱表示，睡一覺就能抵達日本石垣島，是基隆通往國際海島的新航線，將結合基隆深度旅遊規畫。

「八重山丸」總噸位2萬1688噸，規畫基隆-石垣島航線，航程7小時，船上配置全住艙可載545名旅客，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃，日前往返石垣及基隆試俥，引起注意。

2011年之前基隆曾有固定客貨船班「飛龍輪」往來基隆、那霸，主要進口舶來品，後因航線營運虧損停航。從基隆港出發到日本沖繩、石垣島、那霸等旅遊，目前遊客都會搭郵輪或飛機，未來有價位低很多的渡輪不同選擇，旅遊及貨運市場寄予厚望。

旅遊業者指出，豪華郵輪船體大、設備多很舒適，又有賭場，但價格偏高；渡輪相對價格便宜很多，班次較密集，但噸位較小，航行時間拉長，也可能會有較大風浪。郵輪和渡輪享受等級不同，就看遊客如何選擇。

石垣島享有「日本的馬爾地夫」美譽，是日本沖繩縣八重山群島的交通樞紐，不僅擁有美麗海景與珊瑚礁，還有「石垣牛」美食吸引遊客。

謝國樑不久前曾登上八重山丸渡輪參觀各項設施，謝國樑表示，這條航線航程約7小時，睡一覺就能抵達日本石垣島，少了機場的匆忙，多了海上旅行的從容。船上規畫多種房型，不論是親子、朋友或想要更舒適旅程的旅客，都能找到適合的選擇。

謝國樑說，船上設施不只有餐廳，還有 KTV 與咖啡廳，一邊看海、一邊放鬆，讓航程本身就成為旅程的一部分。這條航線讓基隆港再次走向國際，也為市民與旅客帶來更輕鬆、有風格的出國新選擇，未來市府努力讓這條新航線與基隆在地觀光結合，讓國際旅客來到基隆，體驗基隆之美。

華岡集團總經理洪郁航表示，定期客貨輪希望帶動觀光旅遊，一登船的大廳就有基隆夜景大圖，有供餐、伴手禮等，可規畫3到5天遊程玩其他的小島。

「八重山丸」採「夜發晨抵」模式，旅客在早上8時抵達石垣港，下船後即可銜接早午餐與完整的1日行程。第一階段試營運期5月28日至6月底，每周固定1班，周四出發，周一返台。去程為每周四深夜基隆港出發，周五早上8時抵達石垣港。回程為每周日晚間石垣港出發，周一早上8時抵達基隆港。共分為7種房型有不同價位。

註：影片由基隆市政府提供

市長謝國樑說，基隆-石垣島將成為基隆通往國際海島的新航線，將結合基隆深度旅遊規畫。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑說，基隆-石垣島將成為基隆通往國際海島的新航線，將結合基隆深度旅遊規畫。圖／基隆市政府提供

謝國樑 石垣島 基隆港

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