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議員脫口末年任期 謝國樑不服氣：會再接受質詢

中央社／ 基隆13日電

基隆市府編列5000萬元追加預算採購雙層觀光巴士，議員今天指市長謝國樑執政第4年，可能是最後1年，還不知預算使用的輕重緩急。謝國樑說，他有點不服氣，會努力明年再接受質詢。

基隆市議會今天召開定期會，民進黨市議員張顥瀚指出，這次定期會將審查市府追加減預算，謝國樑昨天答詢時提到每筆經費都要花在刀口上，觀光巴士4月上路未見具體成效，市府在財政不足情況下，為何交通處編列新台幣5000萬元預算，補助公車處添購雙層觀光巴士。

張顥瀚表示，東信國小校舍改建、警消辦公空間改善、公共托育委辦費等，市府不滿足市民需求，反而花錢購買雙層觀光巴士，謝國樑任期已第4年，也可能是最後1年，還搞不清楚預算使用的輕重緩急，難道雙層觀光巴士，會比校舍改建還急迫嗎。

謝國樑答詢時，舉例道路、紅綠燈、護欄並未產生經濟效益，但卻是穩定城市的基本需求，對於雙層觀光巴士及水陸兩用觀光巴士，他則定位為觀光基礎建設。

謝國樑說，財政收支劃分法修正通過後，他對市府可增加的歲入，相較預估大減感到擔憂，因此各局處預算採取總量管制調節。張顥瀚唱衰他不一定能連任，他略有不服氣，一定會努力，保證明年還可以在議會接受議員質詢。

謝國樑 巴士 基隆

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