花蓮瑞穗鄉普發每人3000元振興禮金 帶動消費與經濟

「幸福城市的核心在於以人為本，我的幸福政策不是口號，而是能讓市民實際感受到的變化，打造基隆為有愛城市。」基隆市長謝國樑說，市府今年持續推動多項重要政策讓大家有感，也在多項評分中獲得好成績，包括騎樓整平、行人有序、全齡照護等，市府團隊認真傾聽民意、精進施政。

2026-05-13 01:56