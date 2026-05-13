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台東建和山坡開發爭議 議員質疑圖利 議長：回歸事實不要只剩抹黑

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣議員林參天於定期會上質疑建和山坡地疑涉農地變更與道路開發爭議，甚至影射議長吳秀華家族與財團開發山坡地，並批評疑有占用國有土地情形。 議長發聲明回應：回歸事實，不要只剩抹黑。記者尤聰光／攝影
台東縣議員林參天於定期會上質疑建和山坡地疑涉農地變更與道路開發爭議，甚至影射議長吳秀華家族與財團開發山坡地，並批評疑有占用國有土地情形。 議長發聲明回應：回歸事實，不要只剩抹黑。記者尤聰光／攝影

台東縣議會定期會今進行單位工作檢討，議員林參天火力全開質詢指出，建和山坡地疑涉農地變更與道路開發爭議，並指控縣府協助拓寬通往「東映渡假村」基地的農路，從原本約3公尺擴寬至局部達15公尺，質疑相關工程涉及程序爭議，甚至影射議長吳秀華家族與財團開發山坡地，並批評疑有占用國有土地情形。

林參天質詢時語氣強硬表示，一般農民申請農路改善相當困難，但相關工程卻能快速推動，認為已嚴重挑戰法治與公平原則，要求縣府說明審查與核准程序。他也批評，若涉及公共資源使用，應避免被質疑圖利特定人士。

不過，議場主席吳秀華在林參天發言後，讓其暢所欲言約10分鐘，隨後回應表示「希望選舉不要只剩下造謠與抹黑」，語氣平和但態度明確。會後，吳並發布聲明澄清指出，林參天所指相關內容與事實不符，強調青海路三段338巷農路改善工程，係縣府依權責辦理之既有農路改善案，並非外界所稱大幅拓寬至15公尺，實際路面寬度約6至8公尺。

聲明指出，該路段兩側原本即有多戶住家及農耕使用，出入農民逾60戶，耕作面積達百公頃以上，確有通行與產業需求，加上該區域曾於1973年發生土石流災害，因此工程採擋土牆與道路共構方式施作，主要目的在於提升邊坡穩定與通行安全，屬必要公共安全改善工程。

吳秀華也表示，部分指控將個別建議案與公共工程混為一談，恐對第一線依法行政的基層人員造成誤解與壓力，並質疑相關說法可能影響公務士氣，強調議員問政應以事實為基礎，而非以影射方式誤導社會。

此外，聲明也提到，若林參天認為相關建設有必要性，可依規提出議員建議工程案，由縣府依程序審查評估，符合規定及效益後即可辦理施作。整起爭議在議場內外激烈交鋒，也使地方山坡地開發與公共工程程序問題，再度成為關注焦點。

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