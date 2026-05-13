台東建和山坡開發爭議 議員質疑圖利 議長：回歸事實不要只剩抹黑

台東縣議會定期會今進行單位工作檢討，議員林參天火力全開質詢指出，建和山坡地疑涉農地變更與道路開發爭議，並指控縣府協助拓寬通往「東映渡假村」基地的農路，從原本約3公尺擴寬至局部達15公尺，質疑相關工程涉及程序爭議，甚至影射議長吳秀華家族與財團開發山坡地，並批評疑有占用國有土地情形。

林參天質詢時語氣強硬表示，一般農民申請農路改善相當困難，但相關工程卻能快速推動，認為已嚴重挑戰法治與公平原則，要求縣府說明審查與核准程序。他也批評，若涉及公共資源使用，應避免被質疑圖利特定人士。

不過，議場主席吳秀華在林參天發言後，讓其暢所欲言約10分鐘，隨後回應表示「希望選舉不要只剩下造謠與抹黑」，語氣平和但態度明確。會後，吳並發布聲明澄清指出，林參天所指相關內容與事實不符，強調青海路三段338巷農路改善工程，係縣府依權責辦理之既有農路改善案，並非外界所稱大幅拓寬至15公尺，實際路面寬度約6至8公尺。

聲明指出，該路段兩側原本即有多戶住家及農耕使用，出入農民逾60戶，耕作面積達百公頃以上，確有通行與產業需求，加上該區域曾於1973年發生土石流災害，因此工程採擋土牆與道路共構方式施作，主要目的在於提升邊坡穩定與通行安全，屬必要公共安全改善工程。

吳秀華也表示，部分指控將個別建議案與公共工程混為一談，恐對第一線依法行政的基層人員造成誤解與壓力，並質疑相關說法可能影響公務士氣，強調議員問政應以事實為基礎，而非以影射方式誤導社會。

此外，聲明也提到，若林參天認為相關建設有必要性，可依規提出議員建議工程案，由縣府依程序審查評估，符合規定及效益後即可辦理施作。整起爭議在議場內外激烈交鋒，也使地方山坡地開發與公共工程程序問題，再度成為關注焦點。