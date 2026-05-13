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台東萌娃進駐超商當店員 南迴驛變身生活教室

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣大武鄉立幼兒園今前往「大武之心南迴驛」7-ELEVEN，舉辦別開生面的「小小店長」校外教學活動，小朋友穿上迷你版超商制服，化身一日店員。圖／大武鄉公所提供
台東縣大武鄉立幼兒園今前往「大武之心南迴驛」7-ELEVEN，舉辦別開生面的「小小店長」校外教學活動，小朋友穿上迷你版超商制服，化身一日店員。圖／大武鄉公所提供

台東縣大武鄉立幼兒園今前往「大武之心南迴驛」7-ELEVEN，舉辦別開生面的「小小店長」校外教學活動，小朋友穿上迷你版超商制服，化身一日店員，從迎賓、補貨到收銀結帳全都親身體驗，現場童言童語不斷，也讓家長與遊客直呼「超可愛」。

活動一開始，小朋友站在超商門口，跟著店長練習大聲喊出「叮咚！歡迎光臨」，稚嫩聲音瞬間吸引不少民眾停下腳步拍照。接著孩子們在店員帶領下，學習商品陳列、補貨整理與收銀流程，還要練習辨識數字與簡單加減法，將平日在課堂學到的內容實際運用在生活中。

一名參與活動的5歲男童開心地說，自己最喜歡幫客人結帳，「長大想當店長，這樣每天都可以看到很多人。」另一名小女生則興奮表示，回家後還要教爸爸媽媽怎麼當店員，「我現在會說歡迎光臨了！」

鄉長王景昌表示，鄉公所近年積極推動「小職人」系列活動，希望透過不同職業體驗，讓偏鄉孩子從小接觸多元工作樣貌，拓展視野，也落實教育資源平權理念。他認為，學習不應只侷限在教室，而是要讓孩子透過實際參與，從生活中建立自信與興趣。

此次活動由幼兒園長張輝煌與超商店長程雯共同規畫，希望透過與地方商家的合作，把社區變成孩子的學習場域。隨行家長也分享，孩子為了這次活動相當期待，前幾天就在家裡反覆練習「歡迎光臨」與結帳流程，「比大人還認真。」

位於南迴公路旁的「大武之心南迴驛」，近年成為旅客休憩與觀光的重要據點，如今也成為偏鄉學童探索世界的「生活教室」。不少路過民眾看到孩子們認真工作的模樣，都忍不住拿起手機記錄溫馨畫面，讓原本忙碌的超商，充滿童趣與笑聲。

小朋友穿上迷你版超商制服，化身一日店員，從迎賓、補貨到收銀結帳全都親身體驗，現場童言童語不斷，也讓家長與遊客直呼「超可愛」。圖／大武鄉公所提供
小朋友穿上迷你版超商制服，化身一日店員，從迎賓、補貨到收銀結帳全都親身體驗，現場童言童語不斷，也讓家長與遊客直呼「超可愛」。圖／大武鄉公所提供

超商 幼兒園 台東

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