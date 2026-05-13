台東「原民特搜隊」35人投入救援前線 議員盼爭取津貼與裝備補助

台東縣議會定期會今天進行單位工作檢討，議員張全馨嵐質詢消防局指出，海端鄉位處高山偏遠地區，每逢颱風豪雨，部落經常因道路中斷形成孤島，族人長年以來多仰賴自助自救，因此中央推動「原民特搜隊」格外重要，關切目前台東縣招募與訓練進度是否順利，也盼相關制度與保障更加完善。

張全馨嵐表示，山區災害發生時，外部救援往往難以及時進入，第一時間能協助救援的通常都是在地族人。內政部與原住民族委員會合作推動「原民特搜隊」，就是希望結合原住民族熟悉山林地形的優勢，建立部落自主防災與搜救能量，對台東山區而言相當重要。

消防局長盧東發答詢表示，目前台東縣原民特搜隊第一階段以義消成員為主，共招募35人，其中以縱谷地區延平鄉人數最多，其次為海端鄉，另外南迴地區的金峰鄉及達仁鄉也都有族人加入。未來希望逐步擴及一般部落族人參與，強化整體山區防救災能力。

盧東發指出，過去重大天然災害發生時，往往呈現「7成自助、2成互助、1成公助」的情況，尤其偏遠山區更明顯，因此培養在地搜救量能相當重要。

他說，原民特搜隊訓練課程分為基礎與進階兩階段，內容包括災害防救體系、山域搜救、無線電通訊、地圖判讀、基礎救護及體適能檢測等專業技能，同時也融入原住民族傳統山林知識，例如山區行走經驗、天候觀察與地形判讀，希望結合現代救災技術與部落智慧，提升搜救效率與安全。

不過，張全馨嵐也指出，目前原民特搜隊屬自願性質，隊員出勤沒有薪資與津貼，部分裝備甚至可能需自行負擔，長期下來恐影響族人投入意願。她認為，消防局應積極向中央爭取出勤保障與裝備補助，讓隊員及家屬更安心，也提高更多年輕族人加入意願。

一名海端鄉布農族族人受訪表示，山區部落遇到災害時，常常要靠自己先救人、找人，「等外面救援進來，有時候都已經好幾個小時甚至一天了」，如果能有更多受過專業訓練的在地族人投入，對部落安全會有很大幫助，也希望政府能提供更多資源與保障。