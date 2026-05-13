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綠島成台東唯一「零文健站」鄉鎮 議員喊話：別讓離島原民被遺忘

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
綠島鄉至今仍是台東縣內唯一沒有文健站的鄉鎮，議員盼縣府與中央正視離島原民的需求，讓居住綠島的族人也能享有同等照顧資源。記者尤聰光／攝影
綠島鄉至今仍是台東縣內唯一沒有文健站的鄉鎮，議員盼縣府與中央正視離島原民的需求，讓居住綠島的族人也能享有同等照顧資源。記者尤聰光／攝影

台東縣議會定期會今進行單位工作檢討，議員王姷力質詢指出，原住民文化健康站在原鄉地區已相當普遍，不僅提供長者共餐、健康促進與文化交流等服務，深受肯定，但綠島鄉至今仍是縣內唯一沒有文健站的鄉鎮，盼縣府與中央正視離島原民的需求，讓綠島族人也能享有同等照顧資源。

王姷力表示，隨著人口流動、跨族群通婚及移居增加，近年綠島原民人口已逐漸成長，雖然綠島並非原住民鄉鎮，但實際上已有不少族群族人居住生活，許多長輩年紀漸長，對健康照護與陪伴需求也愈來愈高，文健站設置不能再以傳統行政區分類思維看待，應該與時俱進、因地制宜。

她說，文健站除了提供長輩日常照顧，也肩負文化傳承功能，許多長者透過聚會重新找回族語與部落情感，對身心健康都有正面幫助，「綠島族人不該成為被遺忘的一群」。

縣府原民處長高忠雲答詢表示，縣府今年已向原住民族委員會申請新設5處文健站，其中就包括綠島。經調查，目前綠島約有300名原住民族人，其中55歲以上長者接近30人，依照人數規定，已符合設站資格。

不過，高忠雲指出，今年3月原民會核定時，以綠島屬非原住民鄉鎮為由，未將綠島文健站納入核定名單，讓地方相當可惜。

他強調，縣府不會放棄，預計下半年或明年度將持續向原民會爭取設站機會，若縣府預算許可，在縣長支持下，也會研議由地方先行挹注資源，協助綠島設置文健站。

高忠雲說，目前台東縣已有111處文健站，今年再新增核定2站後，總數將達113站，數量高居全國第一，顯示台東長期重視原住民族長者照護。

一名居住綠島多年的阿美族婦人受訪表示，島上不少原住民長輩平時缺乏固定聚會空間，有些子女在台灣本島工作，老人家平日大多獨自在家，「如果有文健站，至少大家可以一起聊天、運動，也比較不會孤單。」她也希望政府不要因行政區限制，忽略離島族人的需求。

綠島 原住民 原民會 台東

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