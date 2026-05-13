宜蘭長者免健保費如何落實 財源論戰

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲提出「六十五歲以上長者免健保費」政見，無黨籍議員質詢時質疑能否落實。縣府回應，依新財劃法規定，縣府可自主運用財源約卅億元，免健保費每年支出九億餘元。

議員沈信雄、林聰池對「六十五歲以上長者免健保費」免健保費的政見能否實施，代理縣長林茂盛與單位主管不置可否，只針對財政狀況及費用支出說明。

林茂盛答詢，中央修改財政收支劃分法，增加補助，但縮減一般性補助款及計畫型補助，縣府能自主運用財源約卅億元。

社會處長林蒼蔡表示，宜蘭六十五歲以上長者人數估算免健保費每年約需九億三千多萬元，目前南投、基隆等縣市已推動。

沈信雄說，他之前提出類似建議，縣府說財政困難，現在參選人提政見到底能不能做？能做現在就做，不能做就是騙。林聰池說，如果宜蘭有卅億元，那花九億多免健保費不就可以做了，為什麼縣政府現在不做？

吳宗憲隨後回應，任何一個政策在推出前，他都會精算預算來源、執行可行性、效果及效益。依舊財政制度確實難以執行，但立院已通過第二次修改的財政收支劃分法，未來執行沒有問題，大家應促請行政院確實給地方該有的經費預算。