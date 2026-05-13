聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭長者免健保費如何落實 財源論戰

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲。記者余承翰／攝影
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲。記者余承翰／攝影

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲提出「六十五歲以上長者免健保費」政見，無黨籍議員質詢時質疑能否落實。縣府回應，依新財劃法規定，縣府可自主運用財源約卅億元，免健保費每年支出九億餘元。

議員沈信雄、林聰池對「六十五歲以上長者免健保費」免健保費的政見能否實施，代理縣長林茂盛與單位主管不置可否，只針對財政狀況及費用支出說明。

林茂盛答詢，中央修改財政收支劃分法，增加補助，但縮減一般性補助款及計畫型補助，縣府能自主運用財源約卅億元。

社會處長林蒼蔡表示，宜蘭六十五歲以上長者人數估算免健保費每年約需九億三千多萬元，目前南投、基隆等縣市已推動。

沈信雄說，他之前提出類似建議，縣府說財政困難，現在參選人提政見到底能不能做？能做現在就做，不能做就是騙。林聰池說，如果宜蘭有卅億元，那花九億多免健保費不就可以做了，為什麼縣政府現在不做？

吳宗憲隨後回應，任何一個政策在推出前，他都會精算預算來源、執行可行性、效果及效益。依舊財政制度確實難以執行，但立院已通過第二次修改的財政收支劃分法，未來執行沒有問題，大家應促請行政院確實給地方該有的經費預算。

林茂盛 健保費 宜蘭 吳宗憲

延伸閱讀

高鐵延伸宜蘭有變數？地方轟：九成宜蘭人贊成 憑幾個監委就要推翻嗎

三班護病比入法 石崇良稱「怕跳票就再投賴」挨批

鐵路建設經費因不同縣市大小眼？ 卓揆強調不因顏色差別待遇

彰化秀水育兒津貼 每月加碼二千

相關新聞

宜蘭長者免健保費如何落實 財源論戰

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲提出「六十五歲以上長者免健保費」政見，無黨籍議員質詢時質疑能否落實。縣府回應，依新財劃法規定，縣府可自主運用財源約卅億元，免健保費每年支出九億餘元。

花蓮吉安掩埋場火警面臨水源不足窘境 消防局河川抽水應急

花蓮吉安鄉光華垃圾掩埋場去年才發生火警，今晚再度傳出火災，起火點位於資源回收區拆解區，火舌不斷竄出。由於現場缺乏水源，消防員利用河川抽水及尋找周邊消防栓灌救，鄉長游淑貞表示，將研擬與自來水公司與水利單位協調，未來能增設供水設施，避免無水可用窘境。

影／跳水台噴飛學生受傷仍奪金牌 謝國樑致歉、民代籲檢討驗收

基隆市建德國中學生林建榮上月28日中小學聯合運動會，在市立游泳池第四水道男子組200公尺自由式比賽，跳水時因為跳水台脫落往後噴飛，林的腳部破皮流血受傷，但仍勇奪金牌。市長謝國樑今天在議會時表達歉意，要求盡快修復並釐清責任問題。

謝國樑施政報告列打造「有愛城市」等11項 電動機車比率全台之冠

基隆市長謝國樑今天在議會施政報告列舉打造「有愛城市」 、優化交通建設及提升教育品質等十一大施政項目，另在城市再生方面，市府推動東岸商場、亞果遊艇商場及威海營區舊址開發案，新市政大樓公辦都更案已進入說明會階段；在推動淨零碳排基隆表現亮眼，全市電動機車總數達2萬6551輛，占比13%居全台之冠 。

花蓮慈濟醫院周邊人行道遭機車占滿 警方加強取締、違規恐拖吊

花蓮慈濟醫院周邊人行道長期遭機車違規占用，影響輪椅族、高齡長者及行人通行安全，花蓮縣警察局近期接獲不少民眾陳情，已責由交通警察隊及花蓮分局加強巡查、勸導與取締，必要時也將配合拖吊作業，維護無障礙通行空間。

宜蘭海拔最高廟宇「太平山迎媽祖」 2千公尺宗教活動傳承逾50年

太平山鎮安宮海拔1950公尺，是宜蘭縣海拔最高的廟宇，原為日治時期神社，後來成為當地重要信仰中心，該廟宇在5年前被指定登錄為歷史建築，透過每年舉辦「太平山迎媽祖」神尊從山下到山上，搭乘蹦蹦車遊山林，成為流傳50餘年的宗教特色活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。