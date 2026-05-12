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花蓮吉安掩埋場火警面臨水源不足窘境 消防局河川抽水應急

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉垃圾掩埋場資源回收區拆解區今晚傳出火警，由於現場缺乏水源，消防員利用河川抽水及尋找周邊消防栓灌救。圖／民眾提供
花蓮吉安鄉垃圾掩埋場資源回收區拆解區今晚傳出火警，由於現場缺乏水源，消防員利用河川抽水及尋找周邊消防栓灌救。圖／民眾提供

花蓮吉安鄉光華垃圾掩埋場去年才發生火警，今晚再度傳出火災，起火點位於資源回收區拆解區，火舌不斷竄出。由於現場缺乏水源，消防員利用河川抽水及尋找周邊消防栓灌救，鄉長游淑貞表示，將研擬與自來水公司與水利單位協調，未來能增設供水設施，避免無水可用窘境。

花蓮縣消防局表示，今晚獲報後立即出動6個單位、6輛消防車及38名人員搶救，到場時火勢已明顯燃燒；由於垃圾掩埋場堆置大量可燃廢棄物，火勢控制不易，現場除布設水線外，也出動怪手協助翻挖垃圾，同步降溫與滅火，避免火勢持續悶燒延燒。

游淑貞指出，起火區域為拆解區，近期花蓮連日降雨，理論上不應出現自燃起火，因此懷疑可能與回收物中夾雜鋰電池有關。她提醒民眾，兒童玩具、行李箱或部分塑膠器具內若含有鋰電池，回收前務必妥善分類，避免在拆解過程中發生危險。

游淑貞提到，穩定水源對火災搶救相當重要，雖然場內設有蓄洪池與蓄水池，但面對大型垃圾火警，水量仍不足，目前鄉公所將進一步與自來水公司及農田水利單位協調，希望未來能在掩埋場周邊增設供水設施，提升消防應變能力。

光華垃圾掩埋場去年9月曾發生火警，當時廢棄物燃燒超過1天1夜才完全撲滅，大量濃煙也影響附近居民生活。今晚再度起火後，已有周邊民眾聞到濃厚塑膠燃燒異味，消防局提醒，民眾應避免靠近濃煙區域，附近住戶則請緊閉門窗，降低空氣汙染對健康造成影響。

花蓮吉安鄉垃圾掩埋場資源回收區拆解區今晚傳出火警，由於現場缺乏水源，消防員利用河川抽水及尋找周邊消防栓灌救。圖／民眾提供
花蓮吉安鄉垃圾掩埋場資源回收區拆解區今晚傳出火警，由於現場缺乏水源，消防員利用河川抽水及尋找周邊消防栓灌救。圖／民眾提供

火災 花蓮 游淑貞

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